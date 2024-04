Klasickým „šatnářem“ otevřel účet po rozehrané standardní situaci Špatenka, v koncovce pojistil náskok Jiskry Bednář a protivník v nastaveném čase pěknou akcí v podání dvojice Podhajský – Blažek pouze korigoval stav do konečné podoby. „Odehráli jsme další vyrovnané utkání se soupeřem, který hrál velmi dobře. Nový Bydžov se prezentoval aktivním a organizovaným výkonem, což nám dělalo potíže. V první poločase jsme si vytvořili několik příležitostí, bohužel bez využití, teprve krátce před přestávkou jsme si opět pomohli standardní situací a do kabin šli s vedením 1:0. Ve druhém poločase jsme chtěli hru kontrolovat a přidat pojišťovací gól, to ser nám podařilo až ke konci zápasu. Bohužel v úplném závěru jsme špatně odbránili rychlý protiútok soupeře a dovolili mu snížit. Další pomyslný krok na naší cestě vzhůru jsme zvládli a jsme za to rádi,“ glosoval trenér Jiskry Vladimír Chudý.