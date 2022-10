Týmy, které na jaře marně bojovaly o udržení ve třetí lize, se utkaly na ústeckoorlickém trávníku. Domácí Jiskra potvrdila, že její forma jde pozvolna nahoru, a s libereckým béčkem coby dominantním vládcem divizní skupiny C podala nejlepší podzimní výkon. Byť byl odměněn „pouze“ jedním bodem, je to signál, že by v závěru podzimní části mohla ještě vylepšit svoji bilanci.

Hrál se vyrovnaný fotbal a o vzruch před oběma brankami nebyla nouze. Byli to domácí, kdo ve druhém poločase vstřelil oba góly, jenom z jednoho však mohli mít radost. V 67. minutě po nenápadném útoku hostů z pravé strany následoval centr, který bránící Stránský nešťastně tečoval do protipohybu za záda vlastního brankáře Jecha. Smolný moment však domácí fotbalisty na kolena nesrazil, nadechli se k náporu a ten byl po zásluze oceněn deset minut před závěrečným hvizdem. Po levém křídle pronikl Špatenka, dobře nacentroval před branku, kde se skvěle hlavou prosadil nejlepší ústecký střelec a v tomto duelu žolík ze střídačky Tichý – 1:1. „Konečná dělba bodů je asi spravedlivá, ale větší pocit hořkosti mají domácí. Vsítili oba góly a nevyhráli,“ glosoval sekretář Jan Skácel.

Letohrad měl do zápasu s Trutnovem doslova snový nástup. Neuteklo ani celých deset minut a střelecky disponovaný Šplíchal podruhé rozvlnil síť. Bleskové vedení 2:0 nasvědčovalo tomu, že domácí odehrají poklidné střetnutí, opak byl ovšem pravdou, neboť netrvalo dlouho, hostující Zezula snížil a Trutnov byl zase v kontaktu. Podobný příběh se odehrál rovněž po změně stran, kdy záhy po návratu z kabin uklidnil svůj tým třetím zásahem Kabourek, ale klid to byl pouze dočasný, neboť soupeř se dvacet minut před koncem znovu přitáhl na rozdíl jediné branky a o závěrečné drama bylo postaráno. Domácí ho ke svému štěstí zvládli bez úhony a díky vítězství se posunuli do klidnějších vod.

Vysoké Mýto cestovalo do Dvora Králové nad Labem a dlouho to vypadalo na další z řady jeho podzimních střelecky marných vystoupení. V poslední čtvrthodině se však přece jenom prosadili Tomášek a navrátilec do sestavy po disciplinárním trestu Dvořák a překvapení se tak nekonalo.

Letohrad – Trutnov 3:2

Fakta – branky: 2. a 8. Šplíchal, 51. Kabourek – 21. Zezula, 70. Trávníček. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 2:4. Diváci: 100. Poločas: 2:1. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Kail, Nágl, Šponar – Lorenc, Hiller (71. Kadlec), Zbudil (81. Hýbl), Macek, Šplíchal (89. Faltejsek) – Kabourek (89. Klímek).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Tohle jsou přesně zápasy, které nás jako tým posouvají dál. Velice kvalitní soupeř, složitý vývoj utkání, kde si kluci museli hrábnout na dno svých sil, abychom zápas dotáhli do vítězného konce. Musím říci, že kromě prvních třiceti minut jsme nebyli lepším týmem, ale o to jsou tři body cennější. Kvalita soupeře nám ukázala, kde máme problémy a věřím, že příště budeme hru víc kontrolovat a nebudeme se muset strachovat o výsledek do poslední vteřiny.

Dvůr Králové – Vysoké Mýto 0:2

Fakta – branky: 75. Tomášek, 82. Dvořák. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 0:2. Diváci: 110. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek, Javůrek – Mokrejš (64. Wimmer), Trnka, Tomášek, Habrman (78. Dvořák), Kopřiva (84. V. Hrubý) – Haladei (84. Benda).

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Myslím, že diváci sledovali ve Dvoře Králové nadprůměrné divizní utkání hrané z obou stran s vysokým nasazením a množstvím brankových příležitostí, byť částečně ovlivněné horším terénem. My jsme jako obvykle z těch vypracovaných šancí, které mohly a měly skončit gólem, nic nevytěžili, takže až neuvěřitelná situace, z jaké umí skórovat snad jen Ibrahimovič a Tomášek, zlomila utkání čtvrt hodiny před koncem v náš prospěch. Výsledek potom ještě potvrdil střídající Dvořák, který hrál poprvé po vypršení disciplinárního trestu. Tří bodů získaných z tohoto těžkého zápasu si ceníme. V domácím celku mě zaujal především výborný křídelní hráč Kwesi, který pro nás byl stálou hrozbou.

Ústí nad Orlicí – Liberec B 1:1

Fakta – branky: 80. Tichý – 67. vlastní (Stránský). Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Skalický – Tulach (67. Tichý), Stránský, Souček, Špatenka – Hynek (85. M. Krátký), Bednář (67. Mafunzwaini).

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: S velmi silným Libercem jsme odehráli asi maximum, na co v současné době máme. Remíza je podle mého názoru spravedlivá. Soupeř sice měl územní převahu, ale mnoho šancí si nevytvořil. My jsme měli minimum příležitostí, ale i z toho mála jsme tu jednu dokázali využít. S bodem jsme spokojeni.