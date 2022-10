Po sérii neúspěšných výsledků se letohradský celek propadl v divizní tabulce na pozici, z níž to nebylo daleko na samotný chvost skupiny C. A pokud se nechtěl podívat ještě blíže do těchto nelichotivých pater, tak musel zabrat v sobotním dopoledni na trávníku Brandýsa nad Labem. Soupeř měl na kontě jedinou výhru a úkol pro svěřence Aleše Majvalda byl tím pádem naprosto jasný – neohlížet se nalevo ani napravo a vyhrát.

Samotný průběh utkání ukázal, že hosté z Letohradu jsou na tom fotbalově přece jenom lépe. O výsledku rozhodli prakticky v prvním poločase. Od začátku byli nebezpečnější, po čtvrthodině se v šestnáctce prosadil Kabourek a otevřel účet, následně se hlavou prosadil Nágl a poločasové skóre na 0:3 upravil Šplíchal po zaváhání domácího brankáře. Po změně stran měli Letohradští vývoj vcelku pod kontrolou, postupně odskočili na rozdíl pěti branek a teprve potom dovolili rivalovi čestný zásah.

Krajské fotbalové výsledky: Vedoucí dvojice prchá a konkurenci mizí v dáli

Vysoké Mýto předvedlo další ze svých klasických zápasů, ve kterém je aktivnější a nebezpečnější než soupeř, ale na konečném výsledku se to neodrazí. Domácí se do vedení dostali v závěru prvního poločasu, kdy si v šestnáctce našel odražený míč Tomášek, uvolnil se přes protihráče a křížnou střelu umístil ideálně na vzdálenější tyč. Jenže pojistit toto hubené vedení se svěřencům Martina Pulpita po přestávce ne a ne podařit, s blížícím se závěrem tak samozřejmě přišly na řadu obavy o výsledek. A ty se zhmotnily čtvrt hodiny před koncem, kdy si ve vápně našel centrovaný balon špatně pokrytý Vincour a hlavou vyrovnal. A snaha domácích strhnout výhru na svoji stranu byla marná.

Ostrá gólová palba v Mistrovicích, českotřebovský finiš byl pozdní

Doslova zlaté tři body vybojovala ústeckoorlická Jiskra. V její aktuální (ne)pohodě je jasné, že se od ní nedají čekat vítězství na pohled krásná, ale spíše vydřená a ubojovaná. Přesně takové se zrodilo v Náchodě a trenéři Jiskry tam měli šťastnou ruku, když do druhého poločasu poslali na trávník Tulacha. A ten se jim za důvěru odvděčil tím, že zrežíroval rozhodující akci utkání, když po hodině hry osvědčil dobrou orientaci v pokutovém území, využil volného prostoru a přízemní střelou na zadní tyč zařídil cenný počin pro Ústí.

Vysoké Mýto – Nový Bydžov 1:1

Fakta – branky: 39. Tomášek – 75. Vincour. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 2:5. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek, Javůrek – Kabrhel (67. Mokrejš), Trnka, Tomášek, Habrman (79. Benda), Kopřiva – Hrubý (67. Haladei).

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Remíza není zaslouženým vyjádřením poměru sil na hřišti, měli jsme vyhrát minimálně o dvě branky. Opět se to však opakuje, do 15. minuty jsme měli tři jasné šance, z toho dvě stoprocentní, ale bez efektu. A soupeř nás za neproduktivitu potrestal po standardní situaci, odraženém míči a zpětném centru do šestnáctky na nepokrytého hráče. Přístup a nasazení je v pořádku, ale na to, jak chytá brankář, spolehlivě pracuje defenzivní řada a hraje vnitřní trio záložníků, tak ofenzivní hráči nedokáží být efektivní a zúročit týmovou práci v góly. Tohle je věc, se kterou jsem velmi nespokojen.

Náchod – Ústí nad Orlicí 0:1

Fakta – branka: 61. Tulach. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:3. Diváci: 103. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Skalický – Mafunzwaini (46. Tulach), Stránský, Souček (90. Kenny), Špatenka – Hynek (81. M. Krátký), Bednář (85. Tichý).

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: V prvním poločase se v Náchodě hrál vyrovnaný duel. Zkraje jsme byli lepším týmem my, potom se hra vyrovnala a postupně začali mít navrch domácí. Vytvořili si několik nebezpečných situací, ale nezakončili je dobře. My se soustředili hlavně na dobrou obranou činnost. Ve druhém poločase se naše hra zlepšila také směrem dopředu a byli jsme nebezpečnější. Naše snaha byla korunována úvodní a, jak se později ukázalo, vítěznou brankou zápasu. Domácí se pak snažili skóre vyrovnat, ale to si jim nepodařilo. Z mého pohledu to jsou vydřené a vybojované tři body.

Brandýs nad Labem – Letohrad 1:5

Fakta – branky: 68. Jahoda – 33. a 61. z pen. Nágl, 42. a 64. Šplíchal, 15. Kabourek. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 0:3. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Kail, Nágl, Šponar (71. Hýbl) – Lorenc, Hiller (79. Štusák), Zbudil (62. Kadlec), Štěpán, Šplíchal – Kabourek (79. Klímek).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Jsme moc rádi za důležité tři body, ale současně víme, že herně to hlavně do obrany nebylo ono. Představoval bych si, že když budeme takhle brzy vést, tak budeme mít utkání více pod kontrolou. Stal se však pravý opak, měli jsme ve hře výpadky, kdy nás domácí zatlačili a dostali se do velkých šancí ke skórování. Výsledek nakonec vypadá jednoznačně, ale pro domácí je to hodně kruté. Jestli pro nás mají mít tyto body velkou cenu, tak je musíme potvrdit příští týden v domácím zápase s Trutnovem.