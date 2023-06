Ústí udrželo prapor regionu nejvýše. Výhrou nad Čáslaví završilo výtečné jaro

DIVIZE /FOTOGALERIE/: Poslední třicátou kapitolu dopsala o víkendu divizní soutěž fotbalistů, konkrétně její skupina C s devítinásobným zastoupením východních Čech. Konečné bilancování? Jsou kluby, které mohou být se svým vystoupením v uplynulém soutěžním ročníku spokojeny, na druhou stranu vidíme i sestupové kaňky. Co se týče orlického trojlístku, tak Ústečtí svoji jarní jízdou potěšili fotbalovou veřejnost, Vysoké Mýto má za sebou hodně rozporuplnou sezonu a Letohrad splnil záchranou to, co chtěl a co bylo v jeho silách.

Divize: Velké Hamry vs. Vysoké Mýto. | Video: Josef Březina