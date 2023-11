/DIVIZE/ Utkání ve Velkých Hamrech rozhodl „šatnář“ domácího Krejčíka v samotném závěru prvního poločasu. Ústečtí se tak ocitli v pozici týmu, který musí dotahovat, což se jim na podzim stávalo zatím minimálně, a s touto situací se nepopasovali ideálně.

Velké Hamry vs. Ústí nad Orlicí. | Foto: Josef Březina

Vůbec poprvé v soutěži neskórovali, proto s nepříznivým vývojem nedokázali nic udělat. V tu chvíli je na vedoucí pozici mohla udržet pouze ztráta Benátek v souboji s Novým Bydžovem. A poté, co hosté otevřeli po třech minutách účet, se to mohlo jevit jako reálná varianta. Ale favorit odpověděl rázně a po pětigólové kanonádě vystrnadil Jiskru z nejvyššího stupínku.

Zápas Ústí – Benátky tak bude příští sobotu opravdovým vrcholem podzimu.

„Bohužel utkání ve Velkých Hamrech jsme nezvládli a zaslouženě prohráli. Soupeř se lépe vyrovnal s těžkým terénem, byl nebezpečnější, přehrával nás v osobních soubojích, byl jednoduše lepší. Těsně před koncem první půle využil našeho zaváhání a dostal se do vedení. Ve druhé půli jsme se snažili něco s výsledkem udělat, ale byli jsme málo nebezpeční. Soupeř si v závěru pohlídal výhru a bral po zásluze tři body,“ uznal trenér Jiskry Vladimír Chudý, na podzim poprvé v roli poraženého.

Páté vítězství v řadě zapsalo v dobré formě hrající Vysoké Mýto. Proti outsiderovi z Čáslavi se ovšem rodilo hodně ztuha a domácí nakonec museli vzít zavděk nejhubenějším možným skóre, o které se po půlhodině hry postaral kapitán Jan Dvořák. Ale i takové upracované výhry se náramně počítají…

„Dokázali jsme zvítězit i v utkání, ve kterém jsme nebyli lepším týmem. Touha zvládnout poslední domácí zápas podzimní části a protáhnout šňůru bez porážky jakoby nám svazovala nohy. Tři body přijímáme s pokorou i vědomím toho, že takový výkon by nám v dalších zápasech úspěch nepřinesl,“ uvedl vysokomýtský lodivod Filip Klapka.

Hořký kalich do dna dopíjejí na podzim letohradští fotbalisté, jejichž situace na chvostu je doslova katastrofální. Přitom v krajském derby na hřišti Hlinska určitě neodvedli špatný výkon, ačkoli po celou dobu dotahovali. Po hodině hry snižoval Kabourek na 3:2, ale snaha hostů o vyrovnání byla sice po zbytek hrací dobu úporná, leč marná. Zatímco Hlinečtí se posouvají do klidnějších vod, Letohrad je nadále přikován ke dnu.

„Chvíli nám trvalo, než jsme se na hřišti srovnali, ale myslím, že zhruba od 10. minuty jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem, dobře jsme bránili a vyráželi do brejků. Bohužel jsme udělali chybu po nakopnutém míči a Hlinsko šlo do vedení. Relativně brzy se nám podařilo vyrovnat, ale místo uklidnění jsme za tři minuty inkasovali, když jsme propadli ve středu hřiště. Aby toho nebylo málo, tak jsme do poločasu dostali ještě branku po nešťastném faulu a penaltě. Za co musím dát klukům kredit, to je způsob, jakým odehráli druhý poločas, protože jsme byli lepším týmem, zaslouženě jsme snížili a v závěru i sahali po bodu. Fotbal je o chybách, my jsme jich udělali víc a soupeř je na rozdíl od nás dokázal potrestat, ale v poli jsme odehráli dobré utkání. Nám nezbývá nic než výsledkově tragický podzim alespoň malinko vylepšit výhrou v posledním kole doma se Slavií Hradec,“ vyjádřil se trenér Aleš Majvald.

14. kolo:

Hlinsko – Letohrad 3:2

Fakta – branky: 24. Opina, 34. Volf, 41. Petráň z pen. – 32. a 59. Kabourek. Rozhodčí: Melichar. ŽK: 0:1. Diváci: 168. Poločas: 3:1. Letohrad: Martinovský – Václavek (86. Brabec), Macek, Štěpán (72. Jiřánek), Kail – Linhart , Zbudil (80. Kadlec), Hiller (86. Dvorský), Chládek – Kabourek, Nágl (72. Knespl).

Vysoké Mýto – Čáslav 1:0

Fakta – branka: 31. J. Dvořák. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 2:3. Diváci: 149. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Spálenka – Javůrek, Trnka, Lněnička, Kadrmas – Habrman (17. Štěpánek), J. Dvořák, Tomášek (81. Švejda), Kopřiva, Velinský (65. Hlavsa) – Šplíchal (81. P. Dvořák).

Velké Hamry – Ústí nad Orlicí 1:0

Fakta – branka: 45. Krejčík. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 4:2. Diváci: 130. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer (60. Skalický) – Vašek (54. Tichý), Sokol (46. Kozák), Špatenka, Hynek (76. Paata) – Bednář, Souček (76. Faltus).