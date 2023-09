„Utkání nás nezastihlo v optimální formě a náš výkon nebyl takový, abychom si mohli ze hřiště soupeře odvést tři body. Domácí celek byl velmi fotbalový a hodně nás přehrával. I přesto jsme si vytvořili několik výborných gólových příležitostí, které jsme bohužel nevyužili. Dokázali jsme se prosadit ze standardních situací, což však v sobotu na vítězství nestačilo. Se ziskem jednoho bodu jsem ale spokojen, v Praze jsme na víc neměli,“ uznal ústecký trenér Vladimír Chudý.

Na vedoucí Jiskru se bodově znovu dotáhly Benátky nad Jizerou, který si svých 22 bodů vysloužily při brankovém poměru 9:0 (!). Pro srovnání, stejně úspěšné Ústí má nyní skóre 22:4.

Těžké časy prožívá letohradský fotbal. Více než polovina podzimu je pryč a svěřenci Aleše Majvalda „prohučeli“ na úplný chvost pořadí. Přitom si od krajského derby proti chrudimskému béčku slibovali, že je znovu postaví na nohy po debaklu v Trutnově. Ale kdeže, totálně jim utekl první poločas, po půlhodině zvyšoval hostující Kosek vedení svého týmu na 3:0, a to přitom Chrudimští také neměli v posledních týdnech optimální formu. Snaha domácích po změně stran vedla pouze ke korekci porážky ze značky z pokutového kopu a vrásky na čelech letohradských fanoušků se tak kolo od kola prohlubují.

„Vstup do utkání byl z naší strany v pořádku a do desáté minuty jsme měli tři zajímavé akce. Bohužel z první větší šance hostů jsme inkasovali, tím jsme jim nabídli možnost ještě více zjednodušit hru a chodit do rychlých brejků, což nám dělalo velké problémy. Ve druhém poločase jsme Chrudim zatlačili, jenže bohužel víc než na jednu vstřelenou branku to nestačilo,“ konstatoval trenér Aleš Majvald.

Překvapení kola na Slavii Hradec Králové? Asi tak lze výhru Vysokému Mýta označit, a to především díky týden staré vzpomínce na jeho mimořádně nepovedené vystoupení proti Hlinsku. Jenomže tentokrát bylo všechno jinak, hosté se předvedli v mnohem lepším světle, odehráli herně i takticky nepoměrně kvalitnější partii a ejhle, odměna v podobě tříbodového zisku se dostavila. Podstatné zlepšení bylo patrné hlavněv defenzívě, který hradecké útočné snažení vynulovala.

„Utkání jsme odehráli s velkou chutí, měli dobrý pohyb, dařilo se nám v kombinaci, plnili jsme taktický plán a soupeře nepouštěli do mnoha příležitostí ke skórování. Gratulace patří celému týmu ke kvalitnímu výkonu a důležité výhře na hřišti velice silného protivníka,“ radoval se vysokomýtský lodivod Filip Klapka.

8. kolo:

Slavia Hradec Králové – Vysoké Mýto 0:2

Fakta – branky: 36. Tomášek z pen., 56. Kopřiva. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 5:2. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka, Lněnička, Kadrmas – J. Dvořák – Žahourek (74. Šplíchal), Habrman (90. + 1. Valášek), Tomášek (85. Javůrek), Kopřiva – Štěpánek (74. P. Dvořák).

Letohrad – Chrudim B 1:3

Fakta – branky: 60. Nágl z pen. – 10. Bauer, 23, Skohoutil, 31. Kosek. Rozhodčí: Jureček. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Poločas: 0:3. Letohrad: Martinovský – Jiřánek (46. Linhart), Kail, Václavek, Nágl – Macek, Štěpán (67. Hiller), Chládek (67. Zbudil), Knespl, Lorenc (81. Dvorský) – Kabourek.

Spoje Praha – Ústí nad Orlicí 2:2

Fakta – branky: 13. Madej, 64. Tanchyk – 16. Tichý, 56. Souček. Rozhodčí: Melichar. ŽK: 2:2. Diváci: 65. Poločas: 1:1. Ústí nad Orlicí: Krátký – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (73. Mikulecký), Špatenka, Sokol (46. Faltus), Vašek (66. Bednář) – Tichý (73. Kozák), Souček (90. Skalický).