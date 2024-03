Na konci bezmála dvouměsíčního zimního přípravného období jsou fotbalisté Jiskry podle slov svého kormidelníka nachystáni dobře, ačkoli by si dovedl představit ještě lepší průběh přípravy. „K úplné spokojenosti mně něco málo chybí. Bohužel v našich amatérských podmínkách to asi lépe nejde. Nemoci, zranění, pracovní a školní povinnosti nás trochu limitují,“ konstatoval Chudý.

Série přátelských utkání se silnými soupeři převážně z moravské divize znamenala pro Jiskru kvalitní herní prověrky. „Myslím si, že nic negativního nám zápasy neukázaly. Někdy sice výsledky nebyly úplně podle našich představ, ale věřím, že to na jaře zúročíme. Zkoušeli jsme různé herní styly, testovali jsme hráče na trochu jiných postech, takže máme varianty do soutěže a to nám může jedině pomoci,“ pochvaloval si Chudý.

Po úspěšném podzimu vyjádřil ústecký lodivod přání, aby se v první řadě podařilo udržet pohromadě stávající kolektiv. A lze říci, že se to povedlo, protože v týmu došlo přes zimu k minimu změn, vždyť z hráčů áčka odešel pouze gólman Marek Jech do Letohradu, během zimy byl rovněž avizován konec angažmá v Ústí nad Orlicí Josefa Stránského. „Na jaře by nás měl posílit David Ráliš z Chrudimi, jinak kádr zůstává stejný,“ kvituje Vladimír Chudý.

Jednu věc je třeba ústeckému klubu v každém případě přičíst k dobru. Na rozdíl od řady jiných nechodí před jarním mistrovským výkopem při otázce na jarní ambice ani na okmažik okolo horké kaše. „Cíl je jasný, poprat se o postup do České fotbalové ligy,“ hlásí trenér.

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ (1. místo, 38 bodů)

Soupiska – brankáři: Matěj Jeřábek (2000), Marek Hortlík (2003). Obránci: Patrik Langer (1996), Ondřej Skalický (1996), Patrik Chleboun (1990), Tomáš Hrnčíř (2003), Daniel Řehák (2004). Záložníci: Tomáš Hynek (1997), Tomáš Sokol (2000), Vojtěch Špatenka (2000), Jan Souček (1989), Kryštof Vašek (1999), Tchanturia Paata (1994), Jiří Kozák (2003), Filip Faltus (2001), David Ráliš (2002), Filip Kočí (2004). Útočníci: Radek Tichý (1992), Jan Bednář (1992), Ondřej Mikulecký (2004).

Realizační tým – trenér: Vladimír Chudý. Asistent: Tomáš Hoffman. Trenér brankářů: Jakub Krátký. Vedoucí týmu: Jiří Jelínek.