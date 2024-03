Konec testování. Divizní fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí mají za sebou „generální zkoušku“ na jarní výkop divizní soutěže, v níž se chtějí porvat o postup do třetí ligy. A minimálně po výsledkové stránce se na sobotní zápas v Benešově naladili dobře. Což se nedá říci o týmu z Vysokého Mýta, který neuspěl na Vysočině a sebevědomí před domácím duelem s Novým Bydžovem si moc nezvedl.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí – SK Ždírec nad Doubravou 1:0 (1:0)

Branka: Chleboun.

Sestava I. poločas: Jeřábek – Skalický, Hrnčíř, Chleboun, Langer – Kozák, Špatenka, Souček, Bednář – Hynek, Tichý.

Sestava II. poločas: Jeřábek – Stránský, Hrnčíř, Chleboun, Langer (78. Skalický) – Hynek (70. Paata), Špatenka (78. Kočí), Souček (70. Ráliš), Vašek – Bednář (78. Mikulecký), Kozák.

Golově bylo ve střetnutí s desátým týmem moravské divizní skupiny D „vymalováno“ po necelých třech minutách hry, když se po rohovém kopu dostal k hlavičce Chleboun. Vícekrát se v tomto zápase síť ani na jedné straně nerozvlnila. „Naši hráči měli sice po většinu času výraznou převahu, ale se zakončením byli na štíru. Několik pohledných akcí si určitě zasloužilo brankové vyústění, bohužel navrch měl většinou gólman soupeře Gregovský,“ uvedl klubový sekretář Jan Skácel. Především aktivní Jan Bednář měl na noze či hlavě několik zásahů, ale nejen v jeho případě nezbývá než doufat, že si ostré náboje schoval do mistrovské soutěže. Když se ve druhém poločase mezi tyče konečně trefil, pískal se útočný faul… „Slušně odehraný zápas skončil naším zaslouženým těsným vítězstvím, nicméně v zápasech o body by zahazování vyložených šancí mohlo být problémem,“ je si vědom Skácel. Že ústečtí berou jarní divizní část skutečně vážně, o tom svědčí i skutečnost, že k premiéře do Benešova, která se hraje v sobotu ráno, vyrazí o den dříve.

FC Slovan Havlíčkův Brod – SK Vysoké Mýto 2:0 (1:0)

Sestava: Zavřel (46. Strnad) – Kopřiva, Žák, Valášek (70. Hlavsa), Švejda, Šplíchal (60. Kuta) – J. Dvořák (65. Šťastný), Tomášek – Schmoranz (65. Řehák), P. Dvořák, Štěpánek (60. Habrman).

Rovněž vysokomýtští fotbalisté se v posledním herním testu utkali se soupeřem z divize D, Havlíčkův Brod je v ní po podzimu šestý. Svěřencům kouče Filipa Klapky zima výsledkově moc nevyšla a toto měření sil nebylo výjimkou. Varující musí být především nedostatečná údernost v útoku. „Generálka nám nevyšla podle představ. V ofenzívě jsme hráli pomalu, držení míče k většímu ohrožení branky soupeře nevedlo. Domácí nás dvakrát potrestali po totožných situacích, kterých se musíme v mistrovských zápasech vyvarovat,“ uvedl trenér Klapka.

Jarní divizní premiéra:

Benešov – Ústí nad Orlicí (sobota 9. března, 10.15)

Vysoké Mýto – Nový Bydžov (sobota 9. března, 14.30)

Benátky nad Jizerou – Letohrad (neděle 10. března, 14.30)