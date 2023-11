DIVIZE /FOTOGALERIE/ Poslední kolo a zápas největších rivalů o první místo v tabulce. Takovou pozvánku využilo v Ústí nad Orlicí v sobotním odpoledni 460 fotbalových fanoušků, kteří se přišli podívat na očekávaný střet domácí Jiskry s Benátkami nad Jizerou. A podívanou nebyli zklamáni, oba týmy potvrdily, že jsou oprávněně na nejvyšších pozicích.

Fortuna Divize C má pro podzimní část dohráno. Vysoké Mýto (ve žlutém) na závěr ztratili skvělé rozehrané utkání v Trutnově. | Foto: Jiří Petr

Na té první však mohl být po podzimu pouze jeden z nich a zásluhou proměněného pokutového kopu Patrika Chlebouna ve druhé minutě nastavení jím je ten ústeckoorlický.

Před zlomovým momentem zápasu to vypadalo, že si soupeři body rozdělí. Domácí vytěžili v prvním poločaseze své aktivity brzký vedoucí gól. Nejprve po centru z pravé strany důrazně hlavičkoval Tichý, jeho pokus však brankář Dědek parádně vytáhl na roh. Ten rozehrál Stránský znovu na hlavu Tichého, i tuto ránu zázračně vyrazil gólman, jenže tentokrát před dobíhajícího Vojtěcha Špatenku, jenž nekompromisně zavěsil. Jiskra byla nadále nebezpečnější, platilo to i v nástupu do druhé půle, ale pojistka nepřišla.

V 65. minutě tak udeřili hosté po individuální akci a přesné střele Fabiána. V závěru se domácí po prostřídání sestavy nadechli k náporu, dostali se k několika standardkám, z nichž zlobili po celý zápas, a z úplně posledního rohu to přišlo. Fabián ve vápně zahrál rukou a rozhodčí Matějček měl jasno: penalta! Podzimního půlmistra tak určil souboj Dědka s Patrikem Chlebounem a střela k tyči odstartovala velkou ústeckoorlickou euforii! Jiskra za celý kalendářní rok 2023 prohrála jen dva divizní zápasy, oba dva ve Velkých Hamrech.

Pětkrát v řadě fotbalisté Vysokého Mýta v divizi vyhráli a po první půli vedli 2:0 také na hřišti Trutnova. Ve druhé půli ale soupeř skóre otočil, když tři branky stihl nastřílet za pouhých pět minut! Dvakrát se prosadil Brejcha.

Remíza Letohradu se Slavii Hradec Králové by sama o sobě nebyla tak špatným výsledkem, vždyť domácí vyrovnali v závěru poté, co hráli dlouho v deseti. Leč pohled na podzimní tabulku je pro svěřence Aleše Majvalda zoufalý.

15. kolo:

Letohrad – Slavia Hradec Králové 1:1

Fakta – branky: 82. Kabourek – 8. Novotný. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 5:2. ČK: 1:0 (43. Linhart). Diváci: 100. Poločas: 0:1. Letohrad: Martinovský – Václavek, Macek, Štěpán Kail (79. Jiřánek) – Linhart, Zbudil (79. Kadlec), Hiller (66. Lorenc), Chládek (66. Knespl) – Kabourek, Nágl.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Z prvního poločasu mě mrzí opět laciná branka soupeře a naše neproměněné šance. Druhá půle byla už o jednoho hráče míň složitá, ale kluci ukázali srdce, zaslouženě vyrovnali a dokonce jsme sahali po vítězné brance. Bod je v naší situaci málo, ale dobré je, že tým prokázal charakter a na jaře se ještě může poprat o záchranu.

Trutnov – Vysoké Mýto 3:2

Fakta – branky: 64. Bičiště, 67. a 68. Brejcha – 39. Velinský, 42. Kopřiva. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Poločas: 0:2. Vysoké Mýto: Spálenka – Javůrek, Trnka, Lněnička, Kadrmas – Velinský (59. Habrman), J. Dvořák, Tomášek, Kopřiva, Šplíchal (78. Žahourek) – P. Dvořák.

Filip Klapka, trenér SK Vysoké Mýto: Velmi dobře rozehrané utkání jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Náš čtyřminutový blackout stačil domácím k otočení výsledku. Pro nás hořký konec jinak vcelku povedené podzimní části.

Ústí nad Orlicí – Benátky nad Jizerou 2:1

Fakta – branky: 11. Špatenka, 90. + 2. Chleboun z pen. – 65. Fabián. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 1:6. Diváci: 460. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (74. Vašek), Špatenka, Souček (89. Skalický), Faltus (68. Kozák) – Tichý (74. Paata), Bednář (89. Mikulecký).

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Potkaly se dva nejlepší týmy podzimu a tomu plně odpovídala kvalita fotbalu. Hrál se zajímavý zápas, který se musel líbit. My jsme byli nebezpeční z brejků a ze standardních situací, soupeř zase velmi dobře kombinoval. V utkání jsme zaslouženě vedli, kdy jsme se prosadili z rohového kupu. Ve druhém poločase Benátky vyrovnaly krásnou střelou z 25 metrů, ale nakonec jsme vítězství strhli na svou stranu, když hosté chybovali v pokutovém území a nabídli nám v samém závěru duelu pokutový kop. Penaltu jsme proměnili a získali tím rozdílové tři body, které nás vynesly zpět na první místo podzimní tabulky.