Radim Fikejz, trenér SK Vysoké Mýto: „Po průběhu utkání si myslím, že jsme dva body ztratili, kdy jsme skoro celý druhý poločas hráli proti deseti a nebyli jsme schopni si vypracovat gólové situace. Chyběl mi klid a větší trpělivost.“

Pardubice B - Mšeno 0:2

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice: „Chtěl bych pochválit naše hráče za kvalitně odehrané utkání. Za bojovnost, nasazení a zodpovědný přístup k zápasu. Za předvedený výkon se kluci rozhodně nemusí stydět.“

Dvůr Králové - V. Hamry 5:1

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové: „Přijel k nám velmi kvalitní soupeř, kterému jsme měli co oplácet. Úvodní minuty patřily hostům, nám ale pomohl rychlý gól ze sedmé minuty. Od té doby jsme měli zápas pod kontrolou a byla jen škoda, že jsme ještě před přestávkou pohrdli penaltou. Velké Hamry byly týmem, který chtěl za každých okolností hrát fotbal a tento styl nám vyhovoval. Jsem rád, že jsme potvrdili tříbodový zisk z Turnova.“

Kolín - Slatiňany 1:0

Petr Myška, trenér SK Spartak Slatiňany: „Od nás nejslabší výkon na jaře. V ofenzivní fázi jsme nebyli moc nebezpeční, hlavně nám vázl přechod do protiútoku. Vše nám trvalo hrozně dlouho. Škoda, že jsme za stavu 0:0 neproměnili stoprocentní šanci, možná by se zápas vyvíjel jinak. Každopádně vítězství Kolína je zasloužené a my se musíme připravit na důležitý zápas v Turnově.“

Benátky n. J. - Náchod 3:0

Tomáš Strnad, trenér FK Náchod: „Domácí byli jasně lepší, předčili nás ve všech činnostech, byli důrazní a nedávali nám žádný prostor a proto zaslouženě zvítězili.“