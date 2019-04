Milan Ujec, trenér Dvora Králové: „Pěkná návštěva viděla atraktivní derby. Od začátku jsme byli lepší. Pomohl nám brzký gól. Vyhráli jsme zaslouženě, lidem se zápas musel líbit.“

Tomáš Strnad, trenér Náchoda: „Pokud nebudeme dodržovat to, co si řekneme v kabině, budeme z venku body vozit těžko.“

Pardubice B - Trutnov 6:0

Fakta – branky: 32., 42., 45., 77. a 87. Huf, 53. Sokol. Rozhodčí: Vokoun. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 3:0. Pardubice B: Šmíd – Zukal, Kopřiva, Kudrna (80. Rambousek), Březina – Lee (46. Bureš), Spěvák (69. Zelenka), Jiroutek, Sokol – Šafařík (78. Rek), Huf. Trutnov: Šťastný – Turner (74. Brejcha), Vyhnánek (83. Macek), Makovský, Mařas (80. Dvořák) – Tobiaš, Holubec, Zieris, Knap – Kejzlar (46. Valášek), Matějka.

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: ,,Soupeř s námi držel držet krok zhruba třicet minut, pak jsme byli jasně lepší a zaslouženě vyhráli. Podali jsme kvalitní týmový výkon, nad všemi výrazně vyčníval David Huf.“

Miloš Dvořák, trenér Trutnova: ,,Dostali jsme lekci z produktivity, a to z prostoru, odkud padají branky. Všechny balóny, co letěly do vápna, nám soupeř potrestal.“

Slatiňany - V. Hamry 2:3

Fakta – branky: 19. Radouš, 83. Slavík – 16. a 69. Radzinevičius, 26. Žitka. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 2:1. Diváci: 210. Poločas: 1:2. Slatiňany: Janda – Novotný, Hauf (30. Valda), Radouš (78. Malý), Stránský – Drahý (58. Vladyka), Zavřel, Ráliš, Rešetár, Kopecký – Václavek (72. Slavík).

Petr Myška, trenér Spartaku Slatiňany: „Hosté vyhráli zaslouženě. Byli přesnější, důrazní a hlavně byli přímočaří. Navíc my jsme jim góly darovali vlastními chybami. Nedá se nic dělat, teď se musíme připravit na další zápas.“

Přepeře - Vysoké Mýto 3:1

Fakta – branky: 7. a 39. Nesvadba, 70. Synek – 84. Tomášek. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 1:2. Diváci: 200. Poločas: 2:0. Vysoké Mýto: Černík (11. Krátký) – Žák (27. Fišer), Dvořák, Kouřil (46. Tlapák), Hock – Novák, Rezek (58. Mokrejš), Valášek, Tomášek, Štěpán (74. Štanglica) – Hrubý.

František Dvořák, trenér V. Mýta: ,,Zápas pro nás začal, jak jsme si nepřáli. V 6 minutě jsme inkasovali z trestného kopu a navíc se nám při zákroku zranil brankář. Poté jsme inkasovali z penalty a poločas prohráli 2:0. Škoda velké šance hned po přestávce. Když domácí zvýšili na 3:0, bylo rozhodnuto. Klukům není moc co vytknout, na domácí to bohužel nestačilo. Jejich výhra je zasloužená.“

Další výsledky: Horky n. J. – Český Brod 3:1, Kolín – Turnov 6:0, Benátky n. J. – Mšeno 1:3.

Tabulka:

1. Mšeno 20 14 0 2 4 55:23 44

2. Pardubice B 20 10 3 2 5 36:19 38

3. Čáslav 20 6 8 2 4 35:25 36

4. Přepeře 19 10 1 2 6 37:28 34

5. Benátky n. J. 20 10 1 2 7 32:26 34

6. Velké Hamry 20 8 3 2 7 34:38 32

7. Dvůr Králové 20 8 2 2 8 29:25 30

8. Kolín 20 5 6 3 6 24:24 30

9. Horky n. J. 20 7 2 4 7 28:27 29

10. Trutnov 19 7 3 2 7 36:40 29

11. Český Brod 21 7 2 2 10 28:25 27

12. Slatiňany 21 8 0 3 10 34:43 27

13. Vysoké Mýto 20 5 3 5 7 28:29 26

14. Náchod 21 6 2 1 12 24:49 23

15. Turnov 21 3 1 3 14 14:53 14

(Poznámka: Tým Olympia Hradec Králové–Kratonohy odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.)