A jejich snažení nezačalo dobře. Po velkém nedorozumění v obraně získal ve vápně míč nejlepší střelec hostů Žitka a přesnou ránou na zadní tyč otevřel skóre. Naštěstí na odpověď ze strany domácích se nečekalo nijak dlouho, ve 34. minutě otevřel svůj gólový účet v Ústí nad Orlicí nedávno příchozí Jan Bednář. Kapitán Souček rozehrál nečekaný signál z přímého kopu, míč od postranní lajny nabil přesně proti noze střelce a parádně trefil růžek. Po obrátce nabral zápas grády, oba celky chtěly vyhrát, před brankami se jiskřilo, ale prim hráli gólmani: jak domácí Jech, tak hostující Klement. Strážce ústecké svatyně se vytáhl především po hodině hry, ránu Rudolfa z hranice šestnáctky vytáhl zázračně ze šibenice! Infarktový byl závěr, v 90. minutě nejprve hamerský Svrček utekl obraně, znovu ho však vychytal skvělý Jech. Následoval protiútok vedený střídajícími hráči, Mafunzwaini prošel po levém křídle, přesně našel M. Krátkého, ten ale zblízka trefil jen brankáře. „Zápas skončil asi zaslouženou dělbou bodů, která je pro nás určitě málo a nic na tom nemění ani to, že hosté patří k nejlepším v soutěži. Herní projev mužstva však byl určitě pozitivní,“ glosoval klubový sekretář Jan Skácel.

Na jarní duel v Letohradu nemají vysokomýtští fotbalisté příjemné vzpomínky, neboť tam tehdy po slabém výkonu prohráli a byl to jeden z výsledků, který je v konečném efektu připravil o možnost bojovat o postup. Od těch dob ale uplynulo ve fotbalové řece času hodně vody a víkendové derby zastihlo favorizované hostyv lepší pohodě. Oslabení domácí v nekompletní sestavě se jim sice snažili konkurovat, ale svěřenci Martina Pulpita našli cestu k vítězství. Na vedoucí zásah Kopřivy z 27. minutě ještě o chvíli později dokázal odpověď Nágl, když proměnil nařízenou penaltu, ale druhý poločas patřil Vysokomýtským. Zásah s vítězným puncem si připsal spíše sváteční střelec Valášek, když se prosadil hlavou po rozehraném přímém kopu a vyslyšel tak volání svého trenéra, aby si jeho tým právě ze standardních situací uměl pomoci. Snahu Letohradu o závěrečný nápor utnul hned v zárodku po pěkném pasu za obranu Hrubý a pečetil skóre.

Letohrad – Vysoké Mýto 1:3

Fakta – branky: 35. Nágl z pen. – 27. Kopřiva, 60. Valášek, 80. Hrubý. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 0:3. Diváci: 130. Poločas: 1:1. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Kail, Nágl, Šponar – Lorenc, Hiller, Kadlec (73. Hýbl), Boura (19. Pokorný, 84. Štusák), Šplíchal – Kabourek. Vysoké Mýto: Černík – Trnka, Lněnička, Valášek, Javůrek – Mokrejš (53. Haladei), Wimmer (65. Fišer), Tomášek, Habrman – Kopřiva, Hrubý (86. Kabrhel).

David Jandejsek, asistent trenéra FK Letohrad: Zápas se mi hodnotí se smíšenými pocity. Herně to z naší strany špatný výkon nebyl. Kluci na těžkém terénu dřeli, vytvořili jsme si i dost gólových příležitostí v útočné fázi hry, bohužel v koncovce se trápíme. Co mě však mrzí, jsou individuální chyby u inkasovaných branek. To mi přijde stále se opakující a nás to sráží. Je potřeba se kvalitně připravit na další důležitý venkovní duel.

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Jsme spokojeni s výhrou a tříbodovým ziskem. Utkání se pro nás mohlo vyvíjet o poznání klidněji, kdybychom hned ve druhé minutě proměnili tisíciprocentní šanci, ale z malého vápna jsme gólmana neprostřelili, přitom situace šla vyřešit daleko lépe. Nakonec jsme se dostali do vedení krásnou brankou Kopřivy, soupeř ale z penalty brzy vyrovnal a na začátku druhé půle měl ještě jednu nebezpečnou příležitost Kabourkem. Tu jsme přežili, následně jsme upravili rozestavení na 4 – 4 – 2, vyšlo nám střídání a utkání jsme strhli na svoji stranu. Dalším pozitivem je, že jsme se konečně prosadili ze standardní situace. Myslím, že naše vítězství je zasloužené, i když soupeř kladl houževnatý odpor a celkově se jednalo o docela dobrý zápas.

Ústí nad Orlicí – Velké Hamry 1:1

Fakta – branky: 34. Bednář – 11. Žitka. Rozhodčí: Matějka. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 1:1. Ústí nad Orlicí: Jech – Skalický, Chleboun, Mikor, Langer – Hynek (81. Mafunzwaini), Souček, Špatenka, Stránský – Kenny (67. Tulach), Bednář (88. M. Krátký).

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Odehráli jsme vyrovnané utkání, v němž byl soupeř o něco málo lepší v prvním poločase. Ve druhém jsme byli určitě nebezpečnějším týmem my, bohužel branku se nám nepodařilo vstřelit. Na konci mohli hosté nejprve strhnout vítězství na svou stranu, ale podržel nás brankář Jech. Hned z protiútoku jsme zase byli blízko k rozhodnutí v náš prospěch. Nestalo se tak a střetnutí skončilo spravedlivou remízou.