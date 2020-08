Navíc oba mančafty zvítězily venku, což se cenní dvojnásob. Avšak otazníky nad výkonem i tak jsou. Týdenní program před dalším kolem vyplní fotbalisté Letohradu odloženým utkáním MOL Cupu proti druholigové Chrudimi. Duel by se měl odehrát v úterý 25. srpna od 17 hodin. Prioritou ovšem zůstává, zdali budou pondělní testy hráčů Chrudimi negativní na Covid – 19.

Libiš – Letohrad 1:2

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „První poločas byl hodně divoký a kdyby to po něm skončilo 3:3, tak by se nikdo nemohl divit. Druhou půlku už se hrálo opatrněji a my jsme byli v závěru šťastnější. Z tři body jsme moc rádi, ale víme, že výkon měl k ideálu daleko.“

Poříčany – Vysoké Mýto 1:2

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Utkání na velmi malém hřišti jsme herně absolutně nezvládli zejména v prvním poločase. Zápas plný soubojů a standardních situací moc krásy nepřinesl. Pozitivum z tohoto zápasu je výsledek a to, že kluci dokázali uskákat nebezpečné útočníky soupeře.“