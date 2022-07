Trenér Pulpit se vrací do regionu. Na vysokomýtské lavičce střídá Dvořáka

Do nové sezony s novým trenérským vedení. A to s takovým, které fotbalové veřejnosti rozhodně není a nebude lhostejné. Vysokomýtské fotbalisty povede do nadcházejícího divizního ročníku Martin Pulpit.

Trenér Martin Pulpit. | Foto: Deník/Rudolf Muzika