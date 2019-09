Náchod – Letohrad 1:1, penalty 5:3

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „Celkový herní projev postrádal lehkost a rychlost. Proti soustředěnému a nebezpečnému soupeři to hodinu bylo prostě málo. Probrala nás paradoxně až inkasovaná branka, která hráčům uvolnila zábrany a výsledkem byla odpovídající remíza. Bod navíc v penaltách je velmi důležitý.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Věděli jsme, že Náchod má dobré vstupy do zápasů, což se potvrdilo. V úvodu nás zatlačil a byl lepší. V 15. min. z první naší nebezpečné akce trefil Kabourek břevno. Od té doby jsme se začali dostávat víc do hry. Ve druhé půli jsme vstřelili hezkou branku Strasserem a měli i další nebezpečné brejky, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Ze závěrečného tlaku nás domácí vytrestali vyrovnáním, po kterém bylo na hřišti hodně vášní. Před utkáním bych bod bral, ale teď převládá zklamání. Jsem rád, že si kluci ověřili, když budeme pracovat jako tým, můžeme bodovat i na hřišti kvalitních soupeřů jako je Náchod.“

Poříčany – Trutnov 0:4

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Utkání jsme zvládli skvěle. Na malém hřišti byli domácí nepříjemní díky standardním situacím, co ale prošlo naší obranou, to pochytal Šťastný mezi tyčemi. Výborně nám vycházely protiútoky, byli jsme produktivní a po zásluze si připisujeme tři body.“

Benátky n. J. – Hlinsko 2:1

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Po vymyšlené penaltě jsme prohrávali, ještě do poločasu ale dokázali vyrovnat. Po našich neproměněných šancích přišel trest z rohového kopu v závěru utkání. Musíme uznat kvalitu našeho soupeře, náš týmový výkon nestačil.“

Dvůr Kr. – Velké Hamry 4:2

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Viděli jsme nadprůměrný divizní zápas. Hosté byli těžkým soupeřem, museli jsme otáčet skóre. To se ale povedlo. Především dobrá hra na soupeřově polovině nám zajistila vítězství. Celý tým zaslouží pochvalu.“

Vys. Mýto – Horky n. J. 1:0

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Nemohli jsme se dostat do obvyklého tempa, rozehra byla pomalá, a nebo směrem dozadu, chyběl moment překvapení. Naopak hosté těžili z našich chyb v rozehře a lehce se dostávali do šancí, které ovšem vyřešil Vojta Černík. Ve druhé půli hosté již tolik aktivní nebyli, ale do vyložených šancí jsme se nemohli dostat. Rozhodnutí přinesla 77. min. a dohraná standardka Hockem, který dokonale oslavil narození syna.“