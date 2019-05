Petr Myška, trenér SK Spartak Slatiňany: „Pro nás i pro Náchod šlo o hodně důležitý zápas. Jsme rádi, že jsme ho zvládli a myslím, že i zaslouženě. Hostům jsme nic nedovolili a my naopak mohli dát i víc gólů. Vyhráli jsme díky týmovému výkonu a toho si cením. Po předešlých zápasech jsme potřebovali zabrat. Děkuji všem hráčům za předvedený výkon.“

Tomáš Strnad, trenér FK Náchod: „Zápas se mi hodnotí těžko, proto budu stručný. Pokud nehrajeme to, co si řekneme, tak to můžeme jít radši na ryby. Jistí hráči musí začít sami od sebe a pořádně se nad sebou zamyslet, protože do Slatiňan jsme jeli úplně s jinými plány a představami.“

Čáslav - Vysoké Mýto 0:3

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „První poločas byl z naší strany doslova tragický. Hráli jsme bojácně, u všech odražených míčů jsme byli pozdě, chyběla nám agresivita a sebevědomí. Domácí byli pány na hřišti. Do druhého poločasu jsme vstoupili naopak velice aktivně a donutili soupeře k chybě, která vedla k naší první brance. Domácími tato branka otřásla a již nebyli tak dominantní. V závěru jsme přidali dvě branky a vybojovali tak velice důležité tři body.“

Přepeře - Pardubice B 1:2

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice: „Velice těžké utkání proti kvalitnímu soupeři jsme zvládli. Kluky musím pochválit za takticky dobře odehraný zápas, obrovské nasazení a bojovnost. Podali jsme týmový výkon, který nám po zásluze vynesl tři body.“

Benátky n. J. - Trutnov 1:0

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Ráz zápasu dala třetí minuta, v níž jsme inkasovali branku. Jinak se hrál vyrovnaný fotbal. V závěru jsme stupňovali tlak, bohužel ale naše převaha končila před šestnáctkou soupeře. Několikrát nás podržel brankář Šťastný.“

Dvůr Králové - Mšeno 0:0, pen. 2:4

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové: „Představil se u nás jednoznačně nejsilnější protivník v sezoně. Pro naše hráče mám ale pouze slova chvály. Soupeře jsme takřka k ničemu nepustili, naopak v závěru se nám nabízely tři velmi nadějné příležitosti ke skórování. Bohužel jsme je nevyužili a nevyšel nám ani penaltový rozstřel. I jeden bod má však tentokrát svou cenu.“