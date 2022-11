Bez Tomáše Kabourka si letohradští příznivci neumí hru svého mužstva v současnosti ani představit. Není divu, vždyť za třináct kol aktuálního divizního ročníku zaznamenal tento osmadvacetiletý fotbalista osm z dvaceti gólů FK Letohrad a náleží do TOP střeleckých statistik divize C.

Nejprve pár slov k utkání proti Novému Bydžovu, kde jste dvěma góly přispěl k obratu, ale nakonec vám to na vítězství nestačilo. Jak tento zápas hodnotíte ze svého pohledu?

Týmový výkon byl v prvním poločase celkem špatný, bylo to takové navázání na naše představení o týden dříve v Dobrovici. Dostáváme neustále velice laciné góly. Zato druhý poločas vypadal herně velice dobře. Doufám, že takový výkon předvedeme příště ve Dvoře Králové po celých 90 minut. Ani můj individuální výkon nebyl v první polovině optimální. Mohl jsem ze začátku dát gól na 1:0, ale bohužel jsem trefil pouze břevno. Škoda, určitě by nám to hodně pomohlo. Druhý poločas se nesl v duchu zlepšeného týmového projevu, ze kterého jsem těžil, proto se mi podařilo vstřelit dvě branky. Jen je velká škoda, že se nám nepodařilo zápas dotáhnout do vítězneho konce.

Sto branek vstřelených v divizní soutěži. Je to pro vás určitý milník, kterého si vážíte? Co pro vás znamená tohle číslo? Nebo takové statistiky nesledujete?

Nikdy jsem ani nedoufal v to, že bych mohl takovou metu pokořit. A ano, velice si tohoto počinu vážím, protože se mi to podařilo v mateřském klubu. Nebudu lhát, tyto statistiky jsem začal sledovat, až když jsem zjistil, že mám kolem 80 gólů. Potom už se mým cílem stalo nastřílet stovku.

Vyšší počet vstřelených branek v utkání, hattrick atd.. Jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře? Byl jste v mužstvu vždy od střílení branek?

Větší počet branek v utkání moc často nebývá, většinou to jsoui jeden dva góly a některé zápasy bohužel bez gólů. A hattrick, ten už ani nevím, kdy jsem naposledy vstřelil. A je pravda, že většinou tam od toho jsem. Vím, že někteří kluci spoléhají na to, že utkání rozhodnu právě já, takže se vždy snažím odvést co nejlepší výkon.

Upracovaná, ubojovaná, ale nadmíru cenná výhra, pochvaluje si ústecký kouč Chudý

Vzpomenete si na některé vaše vydařené střelecké počiny z minulosti?

Na jeden zápas si dobře vzpomínám, bylo to proti Pardubicím B. Už přesně nevím, jaký byl výsledek, ale v tomto utkání jsem vstřelil čtyři góly.

Vaše kariéra mezi dospělými je spojena výhradně s letohradským fotbalem. Jste opravdu klubovým patriotem? Měl jste či máte ambice zkusit to někde jinde, vzhledem k vašim střeleckým kvalitám třeba i ve vyšší soutěži?

Myslím si že klubovým patriotem opravdu jsem. Už několikrát byla možnost odejít, ale vždy dostal přednost Letohrad. Je to prostě srdcová záležitost. Vždycky jsem si chtěl zkusit zahrát aspoň ČFL. Bohužel se mi nikdy nepodařilo hrát s Letohradem o postup. Tudíž tato možnost nikdy nebyla, ale jak jsem uvedl, nabídky z vyšších soutěži byly.

Jak jste v Letohradu spokojeni s výkony a dosaženými výsledky v průběhu podzimní divizní části?

Momentálně s našimi výkony spokojen nejsem. Sráží nás furt ty stejné chyby a nedokážeme se z nich poučit. Naše postavení v tabulce není optimální. Doufal jsem, že budeme hrát ve vyšších patrech.

Svoji aktuální střeleckou pohodu potvrdil v okresní III. třídě Michal Čada z Helvíkovic, který se na drtivé výhře nad Dolním Třešňovcem podílel pěti trefami. Vytáhl se také choceňský kanonýr Jakub Gerčák, ten se v utkání okresního přeboru v Dolní Čermné prosadil čtyřikrát. Mezi mládežníky se dařilo čtyřgólovému dorostenci Jakubu Tejklovi (Rudoltice/Žichlínek).