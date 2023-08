Start bude náročný, ale chceme navázat na závěr jara, hlásí letohradský trenér

DIVIZE: Nebylo to na jaře vůbec jednoduché, ale fotbalisté z Letohradu si nakonec zajistili setrvání v divizní soutěži i pro další mistrovský ročník. Ten nejenom jim nyní klepe na dveře a je nabíledni, že svěřenci trenéra Aleše Majvalda by se velmi rádi posunuli do klidnějších tabulkových vod a hráli co možná nejvíce vzdálení pásmu existenčního ohrožení. Snadné to ovšem mít nebudou, což naznačila hned pohárová porážka s Hlinskem.

FK Letohrad vs. FC Hlinsko (MOL Cup). | Foto: Deník/Radek Halva

„Průběh přípravy byl z našeho pohledu složitý, protože kluci měli dovolené a nedařilo se nám kádr včas doplnit. To dost ovlivňovalo nejen tréninkový proces, ale i kvalitu našich přípravných zápasů. Nejvíc mě mrzí, že jsme se v lepším počtu nesešli na pohárové utkání,“ trápilo kouče Majvalda, který z lavičky sledoval, jak jeho mužstvo nestačí na dobře hrajícího protivníka z Hlinska (0:2). V hráčském kádru nedošlo k zemětřesení, ale k určité obměně přece jenom ano a je tedy zřejmé, že chvíli potrvá, než si všechno optimálně sedne. „Tým opustili Dominik Veselý (Rychnov nad Kněžnou), Lukáš Netolický (Skuteč), František Šplíchal (Vysoké Mýto) a Filip Faltus (Ústí nad Orlicí),“ vypočítává letohradský kormidelník ztráty, které se jeví jako docela citelné. „Novými hráči jsou naopak Petr Václavek z Živanic, Dan Dvorský z FC Jiskra 2008 a Matouš Brabec z Dolní Dobrouče. V realizačním týmu došlo ke změně maséra, skončil Lukáš Krejčí, kterému bych chtěl ještě jednou i touhle cestou poděkovat, a nahradil ho Tomáš Hubálek,“ uvedl Aleš Majvald. Dobrá příprava je jedna věc, samotná soutěž druhá, říká ústecký trenér Chudý Letohradské cíle a ambice do nového divizního ročníku? „Víme, že nás kvůli losu čeká náročný start do soutěže, ale věřím, že navážeme na závěr jarní části, kdy se nám výsledkově dařilo je optimistou Majvald, byť si je vědom, že potřebné body se nebudou získávat snadno. „Řekl bych, že to po našem návratu do divize bude nejsilnější ročník, protože všechny nové týmy mají vysokou kvalitu,“ upozorňuje kouč FK Letohrad. Hned tuto sobotu 5. srpna čeká na jeho svěřence pořádný křest ohněm, neboť k prvnímu utkání zajíždějí do Velkých Hamrů. Týden nato je čeká premiéra na domácím pažitu a další těžký rival z Benátek nad Jizerou.

