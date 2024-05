/DIVIZE/ Dvakrát v řadě remizovali, nyní se ústečtí fotbalisté vrátili na vítěznou vlnu. V ošemetném duelu proti zachraňujícímu se Hlinsku se mohli znovu spolehnout na svoje tradičně silné standardní situace a nedovolili svému nejbližšímu konkurentovi z Benátek nad Jizerou, aby se k nim přiblížil více než na aktuální šestibodový rozdíl. Dařilo se také celku z Vysokého Mýta a Letohrad se k bodově nejhojnější části sezony rozjel bohužel teprve tehdy, když mu to není moc platné.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí vs. FK Letohrad. | Foto: Jan Švejkar

První poločas krajského derby v Ústí nad Orlicí nabídl především souboj domácích zakončovatelů s výtečným hlineckým gólmanem Maškem. Prosadil se pouze hlavou po rohovém kopu Hrnčíř, řada dalších slibných akcí skončila u brankáře. Hned po změně stran sebral ústecký Jeřábek vyloženou příležitost k vyrovnání Skohoutilovi a domácí pochopili, že pro klid svůj i fanoušků v hledišti budou muset přidat pojistku. Což zrealizoval přesně umístěnou střelou z hranice šestnáctky Bednář a Jiskra dostala vývoj pod svoji kontrolu.

„V prvním poločase jsme hráli dobře, slušně jsme kombinovali, měli nadějné standardní situace a byli nebezpeční. Bohužel jsme z této převahy vytěžili jen jednu branku, další šance zůstaly nevyužity, když skvěle zachytal hlinecký brankář, který chytil tři stoprocentní góly. Po změně stran začal být soupeř aktivnější, vysoko napadal a hra se vyrovnala. Možnosti byly na obou stranách, nám se podařilo proměnit druhou standardní situaci a zvýšili jsme vedení, které jsme udrželi až do konce. Bylo to těžké utkání s kvalitním protivníkem, zvládli jsme to a tři body zůstaly doma,“ radoval se trenér Vladimír Chudý, jehož tým si díky tomu výsledku udržel šestibodový náskok před druhými Benátkami nad Jizerou. Do konce divizní sezony chybí čtyři kola.

Šňůru tří porážek v řadě přerušilo Vysoké Mýto. V duelu proti Benešovu odehrálo jedno ze svých vydařenějších jarních vystoupení, poprvé od 6. dubna v zápase neinkasovalo a v útoku tentokrát osvědčilo dostatečnou produktivitu. Pořád se tedy bezpečně drží v TOP 5 skupiny C.

„Vítězství nad velice kvalitním protivníkem budiž odměnou celému týmu za tvrdou práci posledních týdnů, kdy se nám výsledkově ne tolik dařilo. Spokojenost panuje i se stylem hry, kterým jsme k výhře došli. Speciální poděkování patří našim mladým fanouškům, kteří vytvořili na naše domácí poměry pekelnou atmosféru…,“ vyjádřil se spokojený trenér Filip Klapka.

Fotbalisté Letohradu bodovali ve třetím zápase v řadě, což je jejich sezonní maximum, jen škoda, že se k životu probudili takhle pozdě v beznadějné pozici. Duel proti zachraňujícím se Spojům Praha se diváci gólu nedočkali, což kromě jiného znamená třetí vychytané čisté konto v podání gólmana Marka Jecha.

„Utkání skončilo asi spravedlivou dělbou bodů. Hosté byli kvalitnější na míči, ale my jsme slušně bránili a dokázali si vypracovat větší šance ke skórování. Bohužel jsme ani jednu neproměnili a tak zápas skončil bezbrankovou remízou. Já opět musím smeknout, jak kluci zápas odpracovali, a věřím, že ve stejném nastavení odehrajeme i poslední čtyři kola,“ uvedl trenér Aleš Majvald.

DIVIZE – skupina C, 27. kolo:

Ústí nad Orlicí – Hlinsko 2:0

Fakta – branky: 18. Hrnčíř, 62. Bednář. Rozhodčí: Baum. ŽK: 5:4. Diváci: 160. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (87. Mikulecký), Špatenka, Souček – Faltus (75. Paata), Bednář (89. Skalický), Ráliš.

Vysoké Mýto – Benešov 3:0

Fakta – branky: 11. Kopřiva, 71. Hodač, 86. J. Dvořák. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 4:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Strnad – Valášek, J. Dvořák, Hlavsa, Švejda – Kopřiva, Tomášek (81. Šťastný), Habrman (63. Hodač), Lněnička – Štěpánek (63. Šplíchal), P. Dvořák (81. Schmoranz).

Letohrad – Spoje Praha 0:0

Fakta – rozhodčí: Fišer. ŽK: 4:2. Diváci: 60. Poločas: 0:0. Letohrad: Jech – Macek, Štěpán (61. Šponar), Nágl (72. Leníček), Linhart – Černohorský (84. Mišči), Chládek (84. Procházka), Dvorský, Lorenc – Kabourek, Zbudil.