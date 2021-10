„Naopak Trutnov jednu naši chybu potrestal a tím pádem zaslouženě vyhrál. Pro nás je trošku kruté, že z dobře odehraného utkání nevezeme žádný bod, ale alespoň kluci vidí, že má cenu pracovat a věříme, že se do konce podzimu dočkáme i venkovního vítězství,“ neztrácí Majvald optimismus po smolné prohře v zápase hraném na umělé trávě.

„Mrzí mě, že naše výsledková bída na hřištích soupeřů trvá. Herně to nebylo vůbec špatné a jen do obdržené branky, kterou jsme dostali v desáté minutě, jsme měli tři zajímavé šance,“ litoval letohradský kormidelník. „I v dalším průběhu jsme byli častěji na míči a nebezpečnějším týmem, bohužel žádnou ze šancí jsme neproměnili,“ dodal.

Hubená porážka, o které rozhodla rychlá trefa domácího Horčičky po deseti minutách hry, se dá zařadit bez výmluv do kategorie zbytečných, jelikož v silách svěřenců trenéra Aleše Majvalda nepochybně bylo uhrát veselejší výsledek. Bez vstřeleného gólu to však jít prostě nemohlo a letohradský střelecký prach byl v Podkrkonoší tentokrát zvlhlý…

Fortuna Divize C: Trutnov - Letohrad 1:0 | Foto: Jiří Petr

DIVIZE: Vyhrát venku, to se fotbalistům Letohradu v dosavadním průběhu ročníku ještě nepovedlo. A zápas v Trutnově na tom nic nezměnil.

