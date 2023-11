Vysokému Mýtu se v podzimních bojích možná trochu překvapivě dařilo více na cizích hřištích (15 bodů) než na domácím pažitu (13). „Nejméně povedené utkání, které bych se nebál nazvat ostudou, jsme předvedli doma s Hlinskem. Spokojeni jsme naopak byli po vítězných zápasech na hřištích soupeřů,“ potvrzuje Filip Klapka při vzpomínce na cenné výhry v Dobrovici, Kosmonosech, Benátkách nad Jizerou, Benešově a na Slavii Hradec Králové.

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Kdo zazářil a kdo propadl v regionálním fotbale?

Podzimní brankový poměr 24:18 naznačuje, že na obou polovinách hrací plochy je na čem pracovat. „Na můj vkus málo gólů dáváme a moc jich dostáváme,“ komentuje to s úsměvem Klapka. Faktem je, že co týče obou zmíněných čísel, patří Vysoké Mýto k lepšímu diviznímu průměru, ovšem zejména v útočné činnosti by bylo záhodno přidat. Vždyť nejlepším podzimním střelcem mužstva je Jan Dvořák, který skóroval čtyřikrát, a není to určitě rozený kanonýr.

SK Vysoké Mýto vs. FK Letohrad.Zdroj: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Individuality vysokomýtský kormidelník vyzdvihovat nehodlá, protože fotbal je kolektivní sport. „Úspěchů jsme dosáhli vždy jenom díky celému týmu, ne zásluhou jednotlivců. Proto pochvala a poděkování patří všem našim hráčům, ať už toho v podzimní části odehráli méně či více,“ zdůrazňuje Filip Klapka.

KOMENTÁŘ: Jaký byl fotbalový podzim na Ústecku? Klady převažují nad zápory

Dosažených výsledků si cení i vzhledem ke sportovní úrovní divizní skupiny C, která je podle jeho názoru vysoká. „Uznání zaslouží všichni soupeři s nimž jsme se potkali. Pro nás nebylo jednoduché žádné utkání, které jsme na podzim sehráli. I týmy, které jsou tabulkově ve spodní části, prokázaly svoje kvality a ve vzájemném utkání nás kolikrát dokázaly i přehrávat. To je jasný důkaz náročnosti a úrovně této soutěže,“ pronesl lodivod pátého celku podzimu.

Jaký je ve Vysokém Mýtě výhled do nadcházejícího období, tedy do zimní přípravy, která vypukne zkraje ledna? „Naším cílem bude se dobře připravit na tvrdé jarní boje jak po stránce fyzické, tak taktické. Vzhledem k předpokládaným změnám v kádru nás čeká i hledání optimálního herního systému, který by nám pomohl být ještě úspěšnější než doposud,“ připouští Klapka, že složení družstva pro jarní část dozná určité obměny.