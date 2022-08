Utkání, tak jako na řadě jiných míst v sobotním odpoledni, doprovázel déšť, i tak ale dostali diváci naservírováno mimořádné drama. V prvním poločase bylo bezgólové, v největší šanci zamířil Langer v samotném úniku jen do nohou gólmana Matuly.

Klíčový tah připravil ústecký trenér Kopecký o poločasové přestávce, když vyslal na hřiště Sokola a právě tento fotbalista umístěnou přízemní střelou v 63. minutě otevřel účet. Vzápětí mohlo být „hotovo“, když byl po průniku do šestnáctky sražen Tichý, sám se postavil k penaltě, ale Matula mu ji chytil.

Místo klidu se tak na ústeckých kopačkách usadila znovu nervozita, tím spíše, že v 73. minutě ve vápně zbytečně fauloval Nemšovský a Hruška, předvedl, jak si poradit s pokutovým kopem.

Domácí však mocně toužili po tříbodovém zápisu a ve finiši duelu se ještě nadechli k náporu. Nejprve se po rohovém kopu dostal k zakončení Mikor, avšak rozezvučel pouze tyč. V nastaveném času se však na Jiskru přece jenom štěstí usmálo, po závaru ve vápně se k míči dostal Sokol, napálil ho pod břevno a rozhodl o výsledku! Tohle střídání se doopravdy vydařilo. „Moc důležité vítězství snad přinese klid i větší pohodu do řad našich hráčů,“ pevně věří klubový sekretář Jan Skácel.

Že je skóre 0:4 beznadějné? Kam s tím na tým ze Srubů, ten se nevzdal

Vysokomýtští fotbalisté se v předchozích dvou duelech trápili především v koncovce. Herně slušné výkony postrádaly patřičnou efektivitu a proto z nich vytěžili toliko bod. V regionálním derby v Chrudimi na stadionu Za Vodojemem však konečně prodali svoji sílu i ve finální fázi a je z toho hladká výhra.

Gólově poprvé udeřilo na konci úvodní půlhodiny hrací doby, když zpoza šestnáctky zkusil střelecké štěstí nedůsledně krytý Mokrejš a míč z jeho kopačky zapadl přesně ke vzdálenější tyči. Nedlouho po změně stran pojistil vedení hostů po rychlé akci z bezprostřední blízkosti zakončující Haladei. Po hodině hry znovu propadla chrudimská obrana, na vysoký míč si za záda beků naběhl Mokrejš, gólman Janda ho ve vápně fauloval a nařízený pokutový kop s jistotou proměnil Tomášek. To už bylo v době,. kdy měli Vysokomýtští vývoj střetnutí pod svojí kontrolou.

A aby toho pro nováčka nebylo málo, inkasoval ještě jednu ránu. Čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem po výpadu do otevřené obrany střílel D. Ráliš „do prázdné“.

Prohrát zápas, ve kterém nejste horším mužstvem, to mrzí dvojnásob. Teď se to přihodilo Letohradu, jenž po úvodním vítězství v Ústí nad Orlicí dvakrát neuspěl v mistrovské soutěži a přidal ještě nezdar v MOL Cupu.

Ústí nad Orlicí – Dvůr Králové 2:1

Fakta – branky: 64. a 90. + 1. Sokol – 73. Hruška z pen. Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 5:6. ČK: 0:1 (60. Šturma – trenér). Diváci: 220. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Jech – Nemšovský, Skalický, Mikor, Langer – Hynek, Špatenka, Stránský, Tchanturia (85. Pavlásek) – Tichý, Leníček (46. Sokol). Dvůr Králové nad Labem: Matula – Picha, Hospedales, Hruška, Sojka – Močkovský – Hrubý, Reichl (46. Machač, 85. Zivr), Suleiman, Allen – Vitebský.

Evžen Kopecký, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Pro nás to byl zápas, kterým jsme ukončili těžký týden, během něhož jsme za šest dnů odehráli tři soutěžní utkání. Kromě toho jsme neměli k dispozici Součka s Tulachem a myslím, že se to na nás podepsalo. První poločas byl od nás sice bojovný, ale nepřesný, a když už se naskytla tutovka tak jsme ji Langerem nevyužili. Až příchod Tomáše Sokola do druhého poločasu nás probudil, ujali jsme se jim vedení ale po naší neproměněné penaltě jsme naopak pokutový kop darovali hostům, kteří se nemýlili. Závěr byl hektický a my v něm byli šťastnější, a to opět díky Sokolovi. I když jsme tento duel vyhráli, rozhodně nebude patřit k našim výstavním, ale vydřeným. Dvůr byl nebezpečným soupeřem, s nímž jsme měli hodně práce.

Chrudim B – Vysoké Mýto 0:4

Fakta – branky: 30. Mokrejš, 50. Haladei, 60. Tomášek z pen., 76. D. Ráliš. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 2:2. Diváci: 330. Poločas: 0:1. Chrudim B: Janda – Gregovský, Sedlák, Dostálek (77. Musílek), Zikmunda – Tlapák (66. Zrůst), Kejř (46. Brychnáč), Holub (46. Mrázek), Drahoš – Vácha, Bauer (66. Zvolánek). Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Žák, Javůrek – Mokrejš (72. D. Ráliš), Dvořák (80. Valášek), Tomášek (64. M. Ráliš), Kopřiva, Habrman (80. Kabrhel) – Haladei (72. Hrubý).

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Naše vítězství v tomto utkání bylo zcela zasloužené. Měli jsme ho pod kontrolou, soupeř se dostal snad do jedné vážnější příležitosti. Stejně jako v předešlých dvou kolech jsme podali dobrý výkon a tentokrát jsme přidali i proměněné šance. A to jsme jich měli daleko více, výsledek mohl být ještě vyšší. Ani v minulých zápasech jsem si na herní projev a přístup hráčů nemohl stěžovat, bylo to jen o produktivitě. Nyní se to částečně zlepšilo, ale pořád máme velké rezervy. Nadále na tom budeme pracovat v tréninku, stejně tak i na standardních situacích. A věřím, že se nám tahle tvrdá práce zúročí, protože tréninková morálka mužstva je velmi dobrá.

Turnov – Letohrad 2:1

Fakta – branky: 2. a 66. Havel – 22. Nágl. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 1:3. Diváci: 206. Poločas: 1:1. Letohrad: Martinovský – Jiřánek (83. Štusák), Nágl, Kail, Šplíchal – Lorenc, Hiller, Zbudil, Kadlec (56. Hýbl), Chládek (72. Klímek) – Kabourek.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Kde jsme končili pohárovou ostudu, tam jsme pokračovali v Turnově. Druhá minuta a obdržená branka po brejku. Musím ale kluky pochválit, že dobře zareagovali a začali jsme domácí přehrávat. Jen mezi 10. a 15. minutou jsme měli třígólové šance a v době, kdy se poločas začal lámat do druhé poloviny, se nám podařilo po dohraném rohovém kopu zaslouženě vyrovnat. Dál jsme Turnov přehrávali, ale domácí chodili do nebezpečných brejků. Druhou půli jsme začali nastřelenou tyčí a tlakem, postupem času se hra začala zase srovnávat. Domácí nás na chvíli chtěli po sérii standardních situací zatlačit a když se zdálo, že se z tlaku vymaníme, tak jsme udělali chybu v rozehrávce, kterou soupeř nekompromisně potrestal. Do konce utkání už jsme nebezpeční nebyli a Turnov nás do velké šance nepustil. Je velká škoda, že z utkání, ve kterém jsme nebyli horším týmem, nevezeme ani bod. Nezbývá nám než dál pracovat a věřit, že zvládneme domácí zápas s Velkými Hamry.