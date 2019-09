Letohrad – Poříčany 2:3

Je snad letohradský stadion v nové sezoně prokletý? Nebo mají hráči zakázáno vítězit? Všechno je záhadou. Trenér Majvald si přál po minulém utkání potvrdit zisk z venku konečně i doma, jenže znovu přišla porážka, když Letohrad nestačil po výsledku 2:3 na Poříčany. Příčiny? Už ze skóre je jasné, že tři obdržené branky je moc. S tím se vyhrává těžko. Ačkoli na Seifertův gól dokázal rychle odpovědět Filip a poté převážil misky vah na domácí stranu Zbudil, vedení Letohrad do poločasu neudržel, když srovnal v 41. minutě Janda. Rozhodnutí zápasu přinesla 69. minuta, kdy hosté udeřili ze standardní situace, kterou obrana Letohradu nedokázala odvrátit.

Trutnov – Vysoké Mýto 1:6

Spanilá jízda pokračuje. Šest utkání, šest výher. K tomu není co dodat. Fotbalisté Mýta jsou na sezonu výborně připraveni a dokazují to na hrací ploše. Působí svěžím dojmem, skvěle se doplňují, hýří aktivitou. A Trutnov pláče. Dostal „nasekáno“. Mýto po famózním vstupu do utkání vyhrálo venku 6:1. Útočník Hrubý obral o míč na kraji hřiště obránce, naservíroval ho před bránu Mokrejšovi, který měl snadnou úlohu. Neuběhla ani minuta, kdy domácí hrubkou nabídli lehký gól Hrubému. I když Trutnov před přestávkou snížil, nebylo mu to nic platné. Hosté totiž přidali čtyři góly, z nichž tři padly v posledních deseti minutách hry. Mýtští tak poslali na adresu příštího soupeře pořádný vzkaz. Letohrad se má na co těšit.