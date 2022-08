Na rozdíl od nepovedeného vystoupení v MOL Cupu v Libišanech hosté tentokrát zpevnili defenzivní šiky, ale s efektivitou v útoku byli znovu na štíru. Ne, že by se do solidních příležitostí nedostávali, některé z nich by se daly zařadit i do kategorie vyložených, když však nedokázal střídající Mokrejš překonat gólmana Hladíka ani ze samostatného úniku a Habrman ve stoprocentní pozici netrefil odkrytou branku, museli vzít hosté nakonec zavděk remízovým výsledkem.