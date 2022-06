Druhý celek divizní tabulky z Vysokého Mýta nastoupil ve Dvoře Králové na půdě zachraňujícího se soupeře. Kvalita hry na stadionu pod Hankovým domem byla vysoká. Kdo přišel, nelitoval. Ve vyrovnaném utkání šli do vedení ve 26. minutě hosté zásluhou Haladeie, chvíli na to srovnal dvorský špílmachr Fejk. Na startu druhé půle domácí bezmála třem stovkám divákům předvedli nádhernou akci, kdy po centru bývalého Votroka Janouška obrátil stav v jejich prospěch Krejčík. Dvoráci však nakonec pohledný duel k vítězství nedotáhli. Deset minut před koncem vyrovnal svou druhou trefou v utkání Haladei a smírný stav se nezměnil.

Čáslav – Letohrad 2:0

Fakta – branky: 31. a 47. Ronovský. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 2:1. Diváci: 180. Poločas: 1:0. Letohrad: Volšík – Štěpán, Nágl, Kail, Šplíchal – Mokrejš, Zbudil (76. Markarjanc), Faltus, Hiller (83. Kyllar) – Počtýnský (68. Kadlec), Kabourek.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Utkání rozhodl začátek druhého poločasu, když jsme po nedůrazu na velkém vápně dostali branku na 0:2. Domácí to uklidnilo a my jsme už neměli dostatečnou kvalitu a sílu utkání otočit. Přitom první poločas nebyl z naší strany vůbec špatný a myslím, že jsme byli domácím minimálně vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme žádnou ze šancí neproměnili a Čáslav nás potrestala po rychlém brejku z našeho rohu. Nám nezbývá než zmobilizovat síly a odehrát co nejkvalitněji poslední dvě kola.

Dvůr Králové nad Labem – Vysoké Mýto 2:2

Fakta – branky: 30. Fejk, 48. Krejčík – 26. a 80. Haladei. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 3:3. Diváci: 252. Poločas: 1:1. Dvůr Králové nad Labem: Matula – T. Picha, Plašil, Tomeš – M. Ráliš – Krejčík, Janoušek, Fejk (79. Hruška), Machač – D. Ráliš (90. Rejl), Vitebský (86. Stevanović). Vysoké Mýto: Zavřel – Stránský, Dvořák, Žák (71. Tomášek), Hlavsa – Velinský (63. Benda), Wimmer, Kopřiva, Habrman (63. Dostálek) – Šumský (71. Valášek), Haladei.

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: Na horké půdě o záchranu bojujícího Dvora jsme vydolovali bod. První poločas se odehrával za naší mírné převahy. Ve 26. minutě jsme se dostali do vedení po brance Haladeie. Z vedení jsme se však neradovali dlouho, když hned za čtyři minuty domácí velice lacino vyrovnali. Vstup do druhého poločasu se nám absolutně nepovedl a v téhle pasáži hry byli domácí lepším týmem. Vstřelili vedoucí branku a zhruba do 60. minuty kontrolovali hru. Po prostřídání jsme přidali na tempu a dostávali se i do šancí. Mířidla jsme ovšem správně seřízená neměli. Až deset minut jsme se dočkali zaslouženého vyrovnání zásluhou druhé branky Haladeie. S konečným remízovým výsledkem ovšem nepanovala spokojenost ani v jednom táboře.