Myslím si, že tento zápas patřil herně k našim vydařenějším. Dařila se nám lépe kombinace než v předchozích duelech a byli jsme schopni si vytvářet šance nebo alespoň pološance, kterých bylo na obou stranách dostatek. Slavia se ujala vedení v první půli a dlouho se jí dařilo náskok držet. My jsme ale prokázali trpělivost a konečně i pořádnou touhu skóre otočit, zároveň jsme cítili, že na to máme. Výsledkem toho byly dva góly v závěru. Svoje individuální výkony nerad hodnotím, ale musím říct, že jsem si zápas užil. Dostával jsem se hodně do zakončení a nebýt nesprávně neuznaného gólu kvůli ofsajdu a možnostem, které jsem mohl vyřešit lépe, tak mohl být můj gólový příspěvek vyšší. Každopádně, rozhodnout v nastaveném čase? Neexistuje lepší pocit!

Prvním gratulantem k překonání gólového milníku byl jeho dosavadní držitel, legenda vysokomýtského fotbalu Jiří Kovařík, který mimochodem ADAMA KOPŘIVU v mládežnických kategoriích jako trenér vedl. „Myslím si, že jsem ho tím možná trochu naštval," glosoval to s úsměvem hráč, jehož střelecké konto se v aktuálním divizním ročníku prozatím zastavilo na čísle 7, dá se ovšem předpokládat, že to vzhledem k jeho aktuální pohodě nebude konečná.

Jiří Kovařík, Adam Kopřiva a symbolické předání divizního gólového žezla ve Vysokém Mýtě.Zdroj: SK Vysoké MýtoJak se zrodily vaše branky, které rozhodly o výsledku utkání?

První branka padla po dobré individuální akci Vojtěcha Habrmana, kdy se dostal ze strany pokutového území k přízemnímu centru, který prošel až na zadní tyč, kde jsem ve skluzu stačil před bránícím hráčem míč umístit do branky. Druhý a rozhodují gól padl po dlouhém nákopu, kdy byl míč prodloužen do vápna, kde se brankář nedohodl s bránícím hráčem, kdo ho odehraje. Obránce jsem tělem malinko rozhodil, ten tak balon tečoval před vybíhajícím brankářem a nabídl mi ho k zakončení do prázdné brány. Jemu ani obránci, který dobíhal, se už nepovedlo moji střelu takřka z nulového úhlu zblokovat a my jsme se tak mohli jít radovat.

Vyšší počet vstřelených gólů, hattrick a podobně. Jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře? Jste v mužstvu od střílení branek?

Řekl bych, že zhruba do starších žáků to byl u mě jev celkem častý. Od té doby spíše výjimečný a góly sbírám většinou po jednom. Vždycky jsem hrál na pozicích, kde se produktivita očekávala. Ať už střílení branek nebo přihrávky na ně. Teď na jaře jsem ale většinu zápasů odehrál na postu pravého nebo levého obránce. Asi nechtěli, abych překonal rekord, ke kterému se asi ještě dostaneme (smích). To se ale nepovedlo a výsledkem je zatím pět gólů v jarní části soutěže.

Vaše nejhezčí kanonýrská vzpomínka? Vybavíte si některý moment, který vám utkvěl v paměti?

Když se mě takhle zeptáte, tak první co si vybavím, je moment z královéhradecké juniorky, kde jsem působil. Bylo to utkání proti FK Jablonec, kde se mi povedl přímý kop z levé strany, který jsem kopnul na stranu gólmana na zadní tyč. Gólman udělal malý úkrok za zeď a míč jsem trefil tak razantně a přesně do pravé šibenice, že brankář jenom přihlížel. Lépe to už trefit nešlo a celkově se mi tento zápas vydařil.

Zpět do Vysokého Mýta. S dosavadním průběhem jara panuje z vašeho pohledu spokojenost? A jak vysoko pomýšlíte ve zbytku sezony?

Myslím, že s výsledky můžeme být spokojení, ne tak už ale s předváděnou hrou. Ve Vysokém Mýtě se každoročně mluví o postupu, ale tento rok si osobně myslím, že na postup to úplně nebylo. Začátek jsme nechytili a výsledkově se začalo dařit až od druhé poloviny podzimu. Cílem do zbytku jarní části je se udržet v top čtyřce a zkusit se ještě porvat o třetí místo.

A teď konečně ke zmíněnému rekordu. Stal jste se historicky nejlepším divizním střelcem SK Vysoké Mýto. Co to pro vás znamená?

Před pár lety bych to nebral jako nějaký velký počin, protože moje ambice byly jiné a vyšší. Teď už na to koukám trochu jinak, vážím si tohoto překonaného milníku a beru to jako odměnu za poctivou práci, konzistentnost a vytrvalost. Zároveň jsem překonal Jiřího Kovaříka, bývalého hráče SK Vysokého Mýto a také trenéra, který mě vedl v mládežnických kategoriích. Myslím si, že jsem ho tím možná trochu naštval (s úsměvem). Je to ale soutěživý typ a určitě mu na ten počet gólů stačil menší počet zápasů než mně. Rekordy jsou ale od toho, aby se překonávaly, a on je určitě rád, že když už ho někdo překonal, tak jeho svěřenec.

Vysoké Mýto? Na jaře to nejlepší. Ústecká Jiskra si hýčká osmibodový polštář

Jste hráčem, který rád sleduje podobné statistiky?

Statistiky nijak zvlášť nesleduji. Samozřejmě si počítám své góly a asistence v průběhu sezony a po očku sleduji, jak jsem na tom v rámci našeho týmu, ale to je tak vše. O tom, že jsem blízko překonání tohoto rekordu, jsem se dozvěděl v průběhu zimní přestávky, kdy byla tabulka zveřejněna na našich webových stránkách. Popravdě mě to překvapilo, že jsem tak blízko a dodalo mi to motivaci do jarní části divize, abych rekord překonal.

Na závěr z jiného soudku. Sparta, nebo Slavia, jak odhadujete Fortuna:ligu a boj o titul? A vaše očekávání od české reprezentace na Euru v Německu?

Pokud se ptáte, komu fandím, tak vás asi zklamu. Vždycky jsem tíhnul spíše ke Spartě, ale poslední roky jsem nestranným fanouškem a popravdě českou ligu zase tolik nesleduji. V období, kdy jsem bydlel v Anglii, jsem propadnul Premier League a té věnuji veškerou svoji pozornost. Samozřejmě ale přehled o výsledcích a tabulce mám. Sparta to má ve svých rukou, ale myslím, že rozhodne derby a zápasy obou pražských S s Viktorií Plzeň, která na pražské týmy poslední dobou umí a je schopná je o body obrat. České reprezentaci přeji, ať sestaví dobrý a hladový kolektiv, který bude táhnout za jeden provaz. Jelikož do play off postupují i čtyři nejlepší týmy ze třetích míst, tak postup ze skupiny musí být jasný cíl. Pak samozřejmě záleží na soupeři v osmifinále, ale za mě každý další postup bude bonus. Protože se šampionát hraje ve fotbalově atraktivním Německu, kam to máme kousek a čekám tak velkou podporu fanoušků, tak bych si přál a věřím ve čtvrtfinále jako na předchozím Euru.