První zisk na konto. Vysoké Mýto připisuje výhru na penalty

Když je zmínka o týmech, které se potkaly v sobotním utkáním 19. kola divize C, kde kdo by si myslel, že musí jít o souboj dvou předních celků soutěže. Ano, v minulosti tomu tak bývalo, jenže letos je všechno jinak. Může za to i fakt, že probíhající ročník je natolik vyrovnaný, kdy dvě porážky v řadě pošlou „skvadru“ zcela jiným směrem.

Vysokému Mýtu ani Kolínu to na tři body ještě na jaře nevyšlo. Ani po vzájemném utkání tomu není jinak. Zápas skončil 1:1. Raritou je, že Kolín všechna dosavadní jarní utkání dotáhl až do penaltového rozstřelu. Dvakrát byl úspěšný, prohrál jej doma se Dvorem Králové a nyní v Mýtě. A pro domácí jsou získané body velmi důležité. Mýtští museli skóre dotahovat, protože od 19. minuty prohrávali brankou Němečka. Krátce před přestávkou vyrovnával z pokutového kopu Tomášek. Do kabin šli tedy Mýtští povzbuzeni, ale po přestávce na to nedokázali gólově navázat, i když byly příležitosti, ze kterých šlo vytěžit více. V. Mýto – Kolín 1:1 penalty: 5:4 Fakta – branky: 42. Tomášek z pen. – 19. Němeček. Rozhodčí: Tesař. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 1:1. V. Mýto: Černík – Žák, Dvořák, Hock, Trnka – Kopřiva (84. Tlapák), Wimmer (77. Mokrejš), Kouřil, Tomášek – Štěpán (67. Rezek), Hrubý. Lídr otočil výsledek a znovu slaví Přečíst článek ›

Autor: Miroslav Bednář