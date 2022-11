Dvakrát nastřelená branková konstrukce k dobrému výsledku nestačí...

Skvěle zahrál Letohrad, v důležitém duelu ve Dvoře Králové protivníka doslova přejel. Nebývale se mu dařilo v zakončení a nejlepší kanonýr mužstva Tomáš Kabourek rozjel druhou stovku svých divizních gólů. Vysokomýtské tápání pokračovalo rovněž v Turnově a ač to zní skoro neuvěřitelně, tak se jeden z předsezonních hlavních divizních favoritů sesunul do spodní poloviny tabulky. Kdo by něco takového čekal…

Dvůr Králové – Letohrad 0:5

Fakta – branky: 15. Zbudil, 45. + 2. Chládek, 48. Jiřánek, 74. Kabourek, 79. Šplíchal. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 1:1. Diváci: 250. Poločas: 0:2. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Kail, Nágl, Štěpán – Chládek (73. Kadlec), Lorenc (78. Klímek), Macek, Šplíchal (82. Hýbl) – Kabourek (78. Šponar).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Výsledkově se utkání lámalo na přelomu prvního a druhého poločasu, kdy jsme vstřelili druhou a třetí branku. Herně si ale myslím, že jsme kromě chvilkové pasáže po třetím gólu kontrolovali utkání a byli nebezpečnějším týmem. Pro nás je to krásný výsledek, ovšem jestli mají mít tři body ze Dvora Králové velkou cenu, tak je musíme potvrdit v posledním podzimním duelu doma s Hlinskem.

Ústí nad Orlicí – Trutnov 1:3

Fakta – branky: 57. Pinkava – 4. Štěpánek, 10. Slavík, 35. Čechovič. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 0:3. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Skalický – Hynek (83. Tichý), Stránský, Souček, Špatenka – Bednář, Tulach (55. Pinkava).

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Bohužel toto utkání se nám hrubě nevydařilo. Zejména první poločas byl poločasem hrůzy. Soupeř byl jasně lepší a ve všem nás převyšoval. Měli jsme špatný pohyb a hráli bez dostatečného důrazu. Ve druhém poločase jsme se sice zlepšili, ale na body to bylo málo.

Turnov – Vysoké Mýto 3:2

Fakta – branky: 45. + 2. Jákl, 51. Havel z pen., 87. Marek – 33. Hrubý, 75. Wimmer. Rozhodčí: Trojan. ŽK: 3:2. Diváci: 130. Poločas: 1:1. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka, Valášek, Javůrek – Habrman, Dvořák, Tomášek, Benda (73. Mokrejš), Kopřiva (68. Wimmer) – Hrubý.

Českotřebovské béčko stráví zimní pauzu na přeborovém čele, trojku vede Lichkov

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Co říci než to, že je umění takový zápas prohrát. Myslím, že první poločas byl od nás nejfotbalovější za celý podzim. Konečně jsme se prezentovali kvalitou i na posledních třiceti metrech, byly tam míče za obranu, náběhy, centry, dostávali jsme se do šancí, ale bohužel jsme z toho vytěžili pouze jednu branku a další akce nedotáhli, například přečíslení tři na jednoho. Těsně před poločasem po nedostoupení protihráče jsme z jedině střely domácích inkasovali. Úvod druhého poločasu nás zastihl v nedbalkách a nedůraz předcházel penaltě, nebudu polemizovat, jestli přísné nebo ne. Reagovali jsme na to zvýšenou aktivitou, převzali jsme iniciativu, dokázali srovnat a měli i příležitosti na to, abychom výsledek otočili. Místo toho jsme v závěru nepochopitelně dostali třetí branku a po ztrátě míče a centru do pokutového území. Ze soupeře, kterého jsem viděl v posledních třech utkáních, jsme měli respekt, hráči dokázali jeho přednosti eliminovat, tím více mě mrzí, že ze zápasu nemáme ani bod. Měli jsme vyhrát.