Poslední prázdninové kolo v divizní soutěži potvrdilo nadvládu Vysokého Mýta ve skupině C. I když výše jeho vítězství nad soupeřem z Horek nad Jizerou 5:1 je pro hosty vzhledem k předvedené hře dost krutá, tak historie se na to ptát nebude a svěřenci Františka Dvořáka odskočili druhému Kolínu a třetím Benátkám nad Jizerou na rozdíl pěti bodů. Což je po pěti kolech jasný signál jejich kvalit.

„Při pohledu na výsledek se může zdát, že utkání bylo jednoznačné, ale skutečnost byla jiná. Hosté se předvedli jako velice kvalitně kombinující tým, svým způsobem hry nám dělali nemalé potíže a musím uznat, že jsme poprvé na podzim v utkání nedominovali,“ zhodnotil zápas vysokomýtský kormidelník.

Jeho výhodou je, že má k dispozici široký kádr, takže se nemusí být sáhnout do sestavy, pakliže je to potřeba. Což byl i případ tohoto střetnutí. „Zápas se lámal ve druhém poločase a zlomovým momentem byla naše branka na 2:1 zhruba minutu po vyrovnávacím zásahu hostů. Naši hru výrazně rozhýbali náhradníci a podepsali se pod vysokým vítězstvím, které je pro Horky velice kruté,“ dodal kouč Dvořák.

O šestou výhru pojedou vysokomýtští fotbalisté bojovat příští sobotu do Trutnova.

Letohrad vyválčil bezgólovou remízu na půdě Náchoda. Domácí tým vede exligový kouč Václav Kotal a zatím mu to nejde podle představ, vždyť Náchod na vlastním hřišti ještě v sezoně ani jednou neskóroval a nepovedlo se mu to ani proti Letohradu, který přitom hrál od 35. minuty v deseti bez Štěpána, který viděl druhou žlutou kartu. „Do vyloučení se hrál vyrovnaný zápas, kdy jsme měli dvě dobré šance Zbudila a Kabourka. Domácí nám zatápěli především po standardních situacích,“ vyjádřil se trenér hostů Aleš Majvald.

Ztráta jednoho muže v poli se zákonitě projevila na průběhu druhého poločasu. „To jsme se víceméně jen bránili a čekali na brejk nebo standardní situaci. Podařilo se nám nastřelit za poločas tři břevna, měli jsme v zakončení trošku smůlu, na druhou stranu při nás stálo štěstí při šancích soupeře, kdy nám to létalo kolem tyčí, a jednou nastřelil také břevno,“ připomněl Majvald, že oba celky měly nadějné příležitosti na to, aby pohnuly s ukazatelem skóre a že přes bezbrankový výsledek se v průběhu zápasu bylo na co koukat. „Bod z venku bereme, když jsme hráli pětapadesát minut o deseti, nicméně náš výkon bych si představoval i v deseti lepší,“ zachoval si Aleš Majvald přísný pohled na věc.

Aby měl tento bodový zisk svoji hodnotu, bude nutno jej potvrdit rovněž v následujícím vystoupení, ve kterém Letohrad přivítá v sobotu celek Poříčan.

5. kolo:

Vysoké Mýto – Horky nad Jizerou 5:1

Fakta – branky: 75. a 78. Hock, 14. Wimmer, 59. Šumský, 87. Tomášek – 57. Mbah. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 1:2. Diváci: 250. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Hock, Trnka, Stránský – Habrman (81. Valášek), Dvořák, Wimmer (84. Fišer), Mokrejš (63. Javůrek) – Šumský (83. Tomášek), Hrubý (81. Rezek).

Náchod – Letohrad 0:0

Fakta – rozhodčí: Martínek. ŽK: 1:4. ČK: 1:1 (89. Nejman – 35. Štěpán). Diváci: 130. Poločas: 0:0. Náchod: Baláž – Vencl, Brich, Nejman, Doucek – Malý, J. Kabeláč, Světlík (46. Gois), Petřík, Šustek – Rojšl. Letohrad: Volšík – Kail, Kundrt, Nágl, Macek – Hiller (71. Šplíchal), Štěpán, Zbudil (71. Chládek), Lorenc – Kabourek (83. Šponar), Počtýnský (46. Krejčí).