Pouze z jedné třetiny byl z pohledu orlického regionu výsledkově úspěšný závěrečný podzimní mistrovský fotbalový víkend v divizní skupině C. Ústecká Jiskra je na tom nakonec z regionálního trojlístku po vítězství v Čáslavi nejlépe, což tak ještě někdy v polovině září rozhodně nevypadalo. Vysokomýtské podzimní výsledky zdaleka nenaplnily očekávání a závěrečné pokažené vystoupení proti Velkým Hamrům rozpaky jenom prohloubilo, byť soupeř prokázal kvality. Že Pulpitův tým v konečném účtování nasbírá více porážek než výher, to by v srpnu na startu sezony nikoho nenapadlo ani omylem. Letohrad předváděl po většinu podzimu nevyrovnané výkony, střídal lepší s těmi horšími, což platilo také na závěr proti Hlinsku a důsledkem je, že jeho odstup před pásmem ohrožení sestupem není takový, aby zde mohli přezimovat v klidu.

Lanškroun dobře zvládl dohrávku, Choceň z chvostu pořadí neutekla

Na jaře jim těsně unikl postup do třetí ligy, před startem nového divizního ročníku byli všeobecně považování za jednoho z hlavních favoritů soutěže, angažovali ostříleného kouče Martina Pulpita, který je měl dovést do tabulkových výšin. Realita je pro vysokomýtské fotbalisty trpká jako pelyněk. Po patnácti kolech mají daleko blíže k sestupovému pásmu než do nejlepší divizní trojky. Bídný podzim završili o víkendu na domácím trávníku, kde je vycvičily Velké Hamry. Třetí tým tabulky ukázal to, co Vysokému Mýtu chybělo skoro po celý podzim, tedy střeleckou pohotovost. Takovou, jakou disponuje nejlepší kanonýr divizní skupiny C Patrik Žitka. Po čtvrthodině se trefil přízemní střelou přesně k tyči, „do šatny“ skóroval podruhé hlavou z bezprostřední blízkosti po centru do šestnáctky a s domácími bylo zle. Kalich hořkosti dopili do dna po pauze, kdy je po rychlém kontru do otevřené obrany „dorazil“ Šohaj.

Poslední místo ve čtyřce uhájila Litomyšl, rozhodlo lepší celkové skóre

Jenom tři body za vedoucí libereckou rezervou bude přezimovat Hlinsko, což je skoro neuvěřitelný pohled do tabulky. Letní výrazné kádrové posílení se na Vysočině jednoznačně vyplatilo, mužstvo pod vedením kouče Martina Slavíka podávalo vyrovnané kvalitní výkony a jeho skvělé výsledky rozhodně nejsou dílem náhody. Korunu všemu nasadili Hlinečtí v krajském souboji v Letohradu, který ve svůj prospěch prakticky rozhodli v úvodní desetiminutovce, kdy se během pár chvil prosadili v zakončení nejprve Králíček a hned po něm Portyš. Další úder přišel poté, co si po střele Kapangy vyražené gólmanem Martinovským srazil balon nešťastně do vlastní sítě Kail. Zvýšenou aktivitu domácích po změně stran zúročil v polovině druhé půle Kabourek pěknou ránou pod břevno, ale to bylo z letohradské strany gólově vše. Hlinsko si závěr pohlídalo a krátce před koncem dal Klika na výsledek razítko. A to za hosty celý zápas odchytal obvykle hráč z pole Martin Hlouš.

Ústeckoorlická Jiskra si po vítězství v Čáslavi může říci: Konec dobrý, všechno dobré. Ne, že by bodový zisk pro ni byl důvodem k přehnanému jásotu, ale na to, jak její výsledky vypadaly v první polovině podzimu, to ještě dopadlo slušně. Derniéru rozhodl dvěma rychlými zásahy Jan Bednář, hostům potom neublížil ani Skalického vlastňák.

Vysoké Mýto – Velké Hamry 0:3

Fakta – branky: 15. a 44. Žitka, 73. Šohaj. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 2:2. Diváci: 130. Poločas: 0:2. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka, Dvořák, Javůrek – Habrman (77. Mokrejš), Wimmer, Tomášek (77. Kabrhel), Benda (46. Haladei), Kopřiva – Hrubý (80. Valášek).

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Musím sportovně uznat, že nás soupeř poprvé na podzim přehrál svoji fotbalovou kvalitou. Především dvojice jeho ofenzivních hráčů Žitka – Šohaj nám dělala obrovské problémy. I my jsme si dokázali vypracovat slibné gólové možnosti, ať to byli hlavičkující Dvořák s Kopřivou, nebo v dobrých pozicích zakončující Wimmer a Haladei, jenže proměnit jsme je nedokázali. Také si myslím, že na našich hráčích se značně projevila únava, protože někteří z nich mají za sebou stoprocentní účast jak na tréninkových jednotkách, tak na zápasech. Na hřišti se vyždímali, v tomhle směru jim nemám co vytknout. Prohráli jsme se soupeřem, která má dobrý tým a zahrál opravdu kvalitně.

Letohrad – Hlinsko 1:4

Fakta – branky: 67. Kabourek – 7. Králíček, 8. Portyš, 36. vlastní (Kail), 84. Klika. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 4:3. Diváci: 150. Poločas: 0:3. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Kail, Nágl (88. Klímek), Šponar (77. Hýbl) – Chládek (77. Kadlec), Lorenc, Macek, Zbudil, Štěpán – Kabourek.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Pro mě je výsledek posledního podzimního střetnutí velkým zklamáním. Kvůli absencím některých hráčů jsme zkusili přeskupit řady a moc nám to nevyšlo. Hlavně v prvním poločase nám chyběly lepší pohyb a soubojové chování ve středu hřiště a tím pádem jsme se nedostávali asi do zakončení. Po změně stran naše hra snesla lepší parametry a je škoda, že jsme neproměnili šance na 2:3, abychom závěr utkání mohli ještě zdramatizovat. Nezbývá než pogratulovat soupeři a poděkovat všem divákům, kteří nás po celý podzim podporovali.

Čáslav – Ústí nad Orlicí 1:2

Fakta – branky: 28. vlastní (Skalický) – 7. a 17. Bednář. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 3:5. Diváci: 160. Poločas: 1:2. Ústí nad Orlicí: Jech – Skalický, Chleboun, Mikor, Langer – Stránský, Souček (90. Krátký), Špatenka, Hynek (87. Sokol) – Bednář, Pinkava (81. Tulach).

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Do utkání jsme vstoupili aktivně, trochu jsme pozměnili styl naší hry a tato změna se vyplatila. Povedl se nám úvod první půle, kdy jsme se dostali brzy do vedení a nedlouho poté se nám podařilo navýšit náš náskok na dva góly. Bohužel potom jsme trochu vypadli z tempa a pustili soupeře do několika zbytečných standardních situací. Tím si domácí vynutil určitý tlak, který využili a snížili na 2:1. Druhá půlka byla byla z naší strany o něco opatrnější, ale těsné a pro nás velmi důležité vítězství jsme ubránili.