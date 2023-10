/DIVIZE/ Že derby nemá favorita? Ano, takhle zní prastaré fotbalové rčení, jenže v případě orlického souboje desátého kola divizní soutěže mezi Letohradem a Ústím nad Orlicí favorita rozhodně mělo. A to naprosto jasného, vždyť se jednalo o střet posledního s prvním týmem aktuální tabulky, navíc rozdíl mezi nimi byl více než dvacetibodový.

Jenže se znovu ukázalo jak umí být fotbal nevyzpytatelný a že prognózy jsou jedna věc a realita na hřišti úplně jiná. Letohrad teprve podruhé na podzim bodoval, Ústí podruhé na podzim ztratilo.

Co se vlastně na letohradském pažitu před bezmála pěti stovkami odehrávalo?V prvním poločase nic moc zajímavého, domácí vsadili na důslednou obranu a maximální bojovnost, Jiskra sice měla ze hry více, ale do vážnější příležitosti se dostala snad jednou. Hned po návratu z kabin přišel dokonalý šok, když se na hranici šestnáctky dostal k zakončení Linhart, jeho přízemní pokus nevypadal zrovna nebezpečně, ale gólman Jeřábek ho propustil za svoje záda. Hosté se potom museli pustit do dobývaní zhuštěné defenzívy, což se jim příliš nedařilo a jejich snaha byla postupem času stále více křečovitá. Nakonec museli být rádi za to, že se jim v koncovce povedlo alespoň vyrovnat, když po rozehrané standardní situaci dorážel ze skrumáže Špatenka. Více však Ústečtí nestihli a zrodilo se tak jedno z největších překvapení dosavadního průběhu divize C.

„Na začátku utkání z nás byl cítit respekt ze soupeře a několik situací jsme řešili zbrkle. Postupem času jsme se dostali do hry a hrálo se vyrovnané utkání mezi vápny. Druhý poločas pro nás začal skvěle, když jsme vstřelili branku, ale hosté nás ihned zatlačili a zlobili hlavně po standardních situacích. Bohužel se jim i po jedné z nich podařilo vyrovnat. Před zápasem bychom bod asi brali, ale po utkání cítím zklamání. Vyrovnání minutu před koncem hodně bolí,“ netajil se kouč Letohradu Aleš Majvald.

„Tak jak to bývá, že v derby se všechny papírové předpoklady mažou a zápas většinou bývá vyrovnaný, to se opět potvrdilo. Letohrad hrál velmi dobře, organizovaně a byl na nás dobře připraven. My jsme bohužel nepodali takový výkon, abychom si mohli odvést tři body. Chyběl hlavně lepší pohyb, větší důraz a celková chuť utkání vyhrát, respektive vyválčit. V tom byl Letohrad lepší. Utkání dle mého názoru skončilo zaslouženou remízou,“ glosoval ústecký kormidelník Vladimír Chudý.

Do boje o čelo tabulky nyní výrazně promluvilo Vysoké Mýto. Ne samo, k tomu má dost daleko, ale díky tomu, že jako první celek na podzim porazilo Benátky nad Jizerou. Zařídil to brzkým zásahem Pavel Štěpánek a druhý tým tabulky poté nedokázal s výsledkem nic udělat, přestože hosté museli ve druhém poločase nuceně vystřídat brankáře.

„Vítězství nad dosud neporaženým týmem budiž odměnou všem našim hráčům, kteří se podřídili stanovené taktice a s vysokou kvalitou odehráli velmi intenzivní zápas. Velká gratulace a pochvala patří i Petrovi Spálenkovi, který musel na posledních třicet minut v brance nahradil zraněného Vojtu Černíka. Ve svém prvním divizním startu předvedl jistý výkon a přispěl tak k udržení čistého konta,“ chválil trenér Filip Klapka.

10. kolo:

Letohrad – Ústí nad Orlicí 1:1

Fakta – branky: 46. Linhart – 89. Špatenka. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 4:1. ČK: 1:0 (90. Jandejsek – asistent trenéra). Diváci: 480. Poločas: 0:0. Letohrad: Janůj – Knespl, Macek, Václavek, Chládek (66. Hiller) – Lorenc (72. Jiřánek), Štěpán (66. Brabec), Zbudil (90. Dvorský), Linhart – Kabourek, Nágl. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský (83. Skalický), Chleboun, Hrnčíř, Langer – Faltus (56. Vašek), Špatenka, Sokol (72. Paata), Bednář – Souček (72. Mikulecký), Tichý (56. Kozák).

Benátky nad Jizerou – Vysoké Mýto 0:1

Fakta – branka: 11. Štěpánek. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 3:1. Diváci: 130. Poločas: 0:1. Vysoké Mýto: Černík (61. Spálenka) – Trnka, Lněnička, Javůrek, Kadrmas – Žahourek (75. Šplíchal), J. Dvořák, Habrman (90. + 5. Hlavsa), Tomášek, Kopřiva – Štěpánek (90. + 5. Valášek).