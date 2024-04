Poslední Letohrad pokračoval ve své zoufalé sérii bez bodového zisku i vstřeleného gólu, okresní rival z Vysokého Mýta si ze hřiště soupeře odvezl tři body. Herně by na tom domácí fotbalisté snad nebyli úplně beznadějně, ale jejich produktivita je tristní. „Z mého pohledu je kruté, že jsme schopni hrát minimálně vyrovnanou partii se čtvrtým týmem tabulky, ale ve finále nemáme z utkání ani bod. Zápasy se rozhodují ve vápnech a my svoje šance bohužel nevyužili, naopak hosté byli nekompromisní. Pro nás to byl výkon, od kterého se musíme odrazit. Když takhle budeme hrát i v dalších utkáních, tak věřím, že body přijdou,“ nezbývá trenérovi Aleši Majvaldovi než doufat v lepší zítřky. „V utkání jsme moc fotbalové krásy nepředvedli. Důležitá výhra se nerodila vůbec lehce, zejména v prvním poločase jsme přežili několik možností domácích jen se štěstím. Do dalších zápasů musíme náš herní projev zlepšit,“ byl vysokomýtský lodivod Filip Klapka po devadesáti minutách spokojen více s výsledkem než s předvedeným výkonem.