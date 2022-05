Zlomila totiž smírný stav 1:1 ve prospěch hostů, navíc padla ve správný čas, tedy deset minut před koncem, a soupeř na ni ve finiši nedokázal zareagovat. Letohrad hodlal na domácím trávníku napravit předešlé zaváhání z Horek, ale místo toho se zakousl do dalšího kyselého jablka. Postaral se o to Trutnov, jehož jednobrankový náskok domácí poprvé vymazali, podruhé však nikoli, byť se o to snažili po celý druhý poločas. Leč ke zklamání svých příznivců marně.

Letohrad – Trutnov 1:2

Fakta – branky: 27. Počtýnský – 13. Slavík, 43. Zieris. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 1:3. Diváci: 131. Poločas: 1:2. Letohrad: Martinovský – Lorenc (59. Kabourek), Nágl, Kail, Šplíchal – Mokrejš (81. Kadlec), P. Štěpán, Zbudil (59.. Macek), Hiller (75. Boura) – Počtýnský, Faltus (81. Markarjanc).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Úvod utkání byl z naší strany v pořádku, do 10. minuty jsme nastřelili dvě tyče, ale bohužel nebyli schopni proměnit ani ty největší šance. Zákonitě přišel trest při obdržené brance. Jsem rád, že kluci dobře zareagovali a podařilo se nám zaslouženě vyrovnat. Utkání rozhodla branka, kterou jsme dostali těsně před poločasem a jestli budeme takhle lacino inkasovat, tak nemůžeme být úspěšní. ve druhém poločase jsme dobývali defenzívu hostů, ale ti nám moc příležitostí nedovolili, největší šance skončila na břevně trutnovské branky. Výkon byl určitě lepší než před týdnem, škoda, že ho zahodíme tak lacino obdrženými góly. Musím však ocenit i výkon Trutnova, za mě to byl jeden z nejfotbalovějších soupeřů, co jsme na jaře potkali. Teď nás čeká vedoucí celek tabulky Kolín a tam si nemůžeme dovolit sebemenší chybu. Sám jsem zvědavý, jak se s tím popereme.

Libiš – Vysoké Mýto 1:2

Fakta – branky: 46. Menčl – 8. Kopřiva, 81. Haladei. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:2. Diváci: 95. Poločas: 0:1. Vysoké Mýto: Zavřel – Stránský, Hlavsa, Trnka, Wimmer – Javůrek (61. Habrman), Kopřiva (90. Rezek), Dvořák, Dostálek (61. Velinský) – Šumský (76. Valášek), Haladei (90. Ujec).

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: Na hřišti produktivního soupeře z Libiše jsme se na výhru hodně nadřeli, ale nakonec se po hrubce domácího brankáře radovali ze zisku tří bodů. Úvod utkání nám vyšel parádně, hned v 8. minutě se prosadil po přihrávce Haladeie Kopřiva. Škoda, že se další šance neujaly a nepřidali jsme opařenému soupeři druhou branku. Naopak se domácí dostali do dvou velice zajímavých příležitostí, ale úspěšní také nebyli. Jak nám vyšel první poločas skvěle, tak o druhém se toto říct nedá. Domácí totiž hned po rozehrávce srovnali krok na 1:1. Tato branka nás opařila a protivník byl až do našeho střídání aktivnější. Střídající hráči ovšem dokázali aktivitu opět přenést na naše kopačky, byť koncovka byla v silném větru doslova zakletá. Vysvobození přišlo deset minut před koncem po obrovské minele domácího brankáře, kterému centr z kopačky Hlavsy proklouzl mezi rukama a pro Haladeie nebylo žádným problémem skórovat do opuštěné branky.