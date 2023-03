FOTBALOVÁ DIVIZE C: Herní dojem nezanechali fotbalisté Vysokého Mýta a Letohradu ve druhém jarním kole divizní soutěže špatný, jenže výsledkově jejich venkovní výjezdy nedopadly dobře a návraty domů nebyly veselé. Neplánované volno měla ústecká Jiskra, které si musela duel s Novým Bydžovem vzhledem k sobotním špatným klimatickým podmínkám odložit.

Vysokomýtští fotbalisté na úvodní jarní vítězství nad Náchodem nenavázali a z Liberce odjeli bez bodu. | Foto: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Ztracené body z domácího derby s Ústím nad Orlicí chtěl Letohrad nahradit na půdě silných Benátek, jeho naděje se však začaly rozplývat hned po pár desítkách sekund. „Úvod utkání nám nevyšel, když jsme inkasovali lacinou branku po minutě a půl. Musím kluky pochválit za to, jak zareagovali, a myslím, že do konce poločasu jsme byli domácím minimálně vyrovnaným soupeřem,“ uvedl letohradský trenér Aleš Majvald. „O osudu utkání rozhodl začátek druhé půle, kdy nám Benátky vstřelily druhou branku z pokutového kopu, který viděl asi jen hlavní rozhodčí. V dalším průběhu jsme se snažili o snížení, ale domácí si utkání zkušeně pohlídali. Dostali jsme od Benátek lekci z produktivity a nezbývá nám než zvládnout další domácí zápas,“ dodal Majvald.

Vysoké Mýto se vydalo otestovat kvality vedoucího libereckého béčka. A ani v tomto případě to neskončilo úspěchem. „Po dobrém vstupu do utkání, kdy jsme domácí zaskočili vysokým napadáním, přišla studená sprcha v podobě obdržené branky po rohovém kopu. Hráče Liberce tento gól uklidnil a o pět minut později svoje vedení navýšili,“ popsal dění na hrací ploše trenér Filip Klapka. Jeho svěřenci zápas nezabalili a snažili se s vývojem po změně stran něco udělat. „Úvod druhé půle patřil domácím, všechny jejich šance jsme ale přežili a podařilo se nám vstřelit kontaktní branku. Snahu o vyrovnání potom ovšem utnul rychlý protiútok soupeře do naší otevřené obrany. Závěrečné zjednodušení hry z naší strany nic nepřineslo. I přes prohru patří mužstvu pochvala za odvážný a sebevědomý výkon,“ hledal pozitiva kouč Klapka.

17. KOLO:

Liberec B – Vysoké Mýto 3:1

Fakta – branky: 15. Hudák, 20. Hadaščok, 78. Yuzvak – 67. Hlavsa. Rozhodčí: Čáka. ŽK: 2:3. Diváci: 90. Poločas: 2:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička (84. Trnka), Žák, Javůrek – Kopřiva, Dvořák, Velinský (65. Hrubý), Wimmer (84. Valášek), Habrman (78. Kabrhel) – Benda (65. Tomášek).

Benátky nad Jizerou – Letohrad 3:0

Fakta – branky: 2. Yaroshenko, 52. Bodlák z pen., 83. Pažout. Rozhodčí: Schmeiser. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Letohrad: Martinovský – Jiřánek (71. Netolický), Kail, Štěpán (79. Kadlec), Macek – Veselý (62. Chládek), Lorenc, Nágl (62. Faltus), Šplíchal – Kabourek, Počtýnský (62. Zbudil).

Ústí nad Orlicí – Nový Bydžov

Utkání bylo odloženo.

Další program:

18. kolo, sobota 18. března, 15.00: Vysoké Mýto – Chrudim B, Letohrad – Turnov. Neděle 19. března, 15.00: Dvůr Králové – Ústí nad Orlicí.