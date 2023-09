Krajské fotbalové výsledky: České Heřmanice ozdobily první výhru sedmi góly

Sice poprvé na podzim neodcházel ústeckoorlický gólman Jeřábek po zápase do kabiny s vychytanou nulou, ale to byla jen drobná „vada na kráse“, protože Jiskra brala i v pátém kole plný počet bodů. Tentokrát se na své poměry nezvykle rozstřílela a Trutnovu nasázela pět gólů. A vesměs byly opravdu pohledné, Bednářova rána z dobrých třiceti metrů pod břevno či následná individuální akce Hynka zakončená krásnou ránou na zadní tyč stály za to. Hosté sice soupeři dovolili ve dvou případech korekci, ale až překvapivě jednoznačný vývoj střetnutí v jejich prospěch to nijak nenarušilo.

5. KOLO

Trutnov – Ústí nad Orlicí 2:5

Fakta – branky: 41. Štěpánek, 77. Zieris – 10. a 30. Bednář, 26. Hynek, 52. vlastní (Štěpánek), 88. Hrnčíř. Rozhodčí: Baum. ŽK: 3:1. Diváci: 200. Poločas: 1:3. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (64. Sokol), Špatenka, Faltus (64. Paata) – Bednář (72. Kozák), Souček, Vašek (72. Tichý).

Jan Skácel, sekretář TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: „Sice jsme inkasovali první podzimní góly, ale v útočné fázi jsme soupeře jednoznačně přehráli, o čemž názorně hovoří konečný výsledek. Utkání přineslo spoustu krásných fotbalových momentů. Byla jen škoda, že vždy po navýšení skóre jsme povolili domácím zvednout hlavy. Přesto je předvedený výkon tou nejlepší pozvánkou na příští domácí utkání, ve kterém hostíme Chrudim.“

Vysoké Mýto – Letohrad 2:0

Fakta – branky: 17. Tomášek z pen., 77. Hlavsa. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 0:2. Diváci: 245. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Javůrek (72. Hlavsa), Trnka, Lněnička, Kadrmas – Žahourek (60. Šplíchal), J. Dvořák, Tomášek, Habrman, Kopřiva (68. Velinský) – Štěpánek. Letohrad: Janůj – Jiřánek, Macek, Václavek, Kail – Štěpán, Nágl, Brabec (73. Procházka), Hiller (66. Kadlec), Zbudil (78. Dvorský) – Kabourek.

SK Vysoké Mýto vs. FK Letohrad.Zdroj: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Filip Klapka, trenér SK Vysoké Mýto: „Utkání jsme dokázali sice zvládnout výsledkově, nicméně v naší hře se stále objevovala spousta věcí, které musíme do dalších zápasů zlepšit.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Řekl bych, že to byl náš klasický zápas z prvních pěti kol. Herně sice slušný, ale domácími jsme nabídli vedení zbytečnou penaltou a v dalším průběhu nám chyběl důraz a klid v pokutovém území soupeře. Pro nás to byla složitá situace, ale věřím, že další domácí utkání zvládneme a odrazíme se k lepším výsledkům.“

