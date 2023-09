A navíc to byla trefav hodnotě tří bodů, protože Středočeši nedokázali odpovědět a v Letohradu zasvítil aspoň záblesk lepších časů. „Jak jsme si v minulých utkáních občas stěžovali na smůlu, tak tentokrát jsme měli při dvou šancích hostů štěstí. Jinak si myslím, že jsme byli po celé utkání lepším týmem a za bojovnost si kluci výhru zaslouží. Pro nás je povzbuzením do další práce a věřím, že za týden budeme zase o kousek lepší,“ uvedl trenér Aleš Majvald.

Ten konečně déle svítí ve Vysokém Mýtě, po třetí výhře v řadě se svěřenci Filipa Klapky posouvají tabulkou vzhůru na důstojnější pozice. Na trávníku zatím nulových Kosmonos sice přišli v přestřelce, jaká se strhla na začátku druhého poločasu, dvakrát o těsný náskok, jenže nakonec se přece jenom smáli. Přesná hlavička hostujícího kapitána Dvořáka po standardní situaci skončila za zády gólmana a to bylo fotbalové K.O. Ačkoli… „Nervydrásající utkání do posledních vteřin. V zápase jsme se ujali dvakrát vedení, domácí vždy dokázali vyrovnat. Ani náš třetí gól v 90. minutě neznamenal jistotu vítězství, protože v nastavení si domácí vypracovali ještě dvě možnosti na srovnání skóre. Naštěstí jsme to přežili bez úhony,“ oddechl si kouč Filip Klapka.

V Ústí nad Orlicí se o osudu zápasu proti Chrudimi v podstatě rozhodlo během úvodní desetiminutovky. Domácí se pustili do boje pořádně zostra, z první souvislé akce zakončil Hynkův centr na zadní tyči nepokrytý Vašek a vzápětí se po Špatenkově nabídce prosadil v pokutovém území Bednář. Bleskové vedení 2:0, pro hosty šok, z něhož se jejich mladý tým do konce duelu nevzpamatoval, zatímco zatímco pro domácí motivace k dalším útočným eskapádám. Přesnou hlavičkou Hrnčíře se to na skóre projevilo do poločasu ještě jednou. Ani po změně stran se toho na obrazu hry moc nezměnilo, hráči Jiskry dominovali, přidali další dvě branky a jen zásluhou gólmana Kopeckého neodjelo béčko domů s ještě větším přídělem. Ústí zůstává po šestí kolech bez ztráty bodu, krok s ním na špici drží pouze stejně úspěšné Benátky.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, podařilo se nám brzy vstřelit úvodní branku, vzápětí hned druhou a dá se říci, že od té doby jsme měli průběh pod kontrolou. Do konce poločasu jsme přidali ještě třetí gól. Ve druhém poločase jsme pokračovali v aktivní hře, nechtěli jsme připustit jakékoli zdramatizování vývoje. Dali jsme ještě dvě krásné branky a duel tím definitivně rozhodli ve svůj prospěch. Naši hráči si zaslouží pochvalu, odehráli velmi pohledné utkání,“ byl spokojen trenér Jiskry Vladimír Chudý.

6. kolo:

Ústí nad Orlicí – Chrudim B 5:0

Fakta – branky: 5. Vašek, 8. Bednář, 39. Hrnčíř, 49. Souček, 65. Sokol. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 1:2. Diváci: 290. Poločas: 3:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (70. Skalický), Špatenka, Faltus (46. Sokol) – Bednář (62. Tichý), Souček (77. Kočí), Vašek (62. Paata).

Letohrad – Čáslav 1:0

Fakta – branka: 76. Lorenc. Rozhodčí: Jirák. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Macek, Kail, Václavek – Štěpán, Nágl, Chládek (75. Linhart), Hiller (66. Lorenc), Zbudil (66. Knespl) – Kabourek (88. Kadlec).

Kosmonosy – Vysoké Mýto 2:3

Fakta – branky: 49. Strnad, 59. Prieložný – 22. Štěpánek, 54. Habrman, 90. J. Dvořák. Rozhodčí: Polena. ŽK: 3:1. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Trnka, Lněnička, Kadrmas – Žahourek (90. + 2. Švejda), J. Dvořák, Habrman (90. + 2. Javůrek), Tomášek, Kopřiva (61. Šplíchal) – Štěpánek (84. Velinský).