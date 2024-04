DIVIZE /FOTOGALERIE/ Na hřišti Za Vodojemem to dlouho vypadalo na první ústeckoorlickou jarní bodovou ztrátu, jenomže lídr tabulky znovu předvedl, že cestu k vítězství umí najít prakticky za jakékoli situace. Navíc Benátky nad Jizerou podruhé na jaře prohrály, tentokrát s Velkými Hamry, takže ústecký náskok je po dvou třetinách soutěže sedmibodový.

SK Vysoké Mýto vs. SK Kosmonosy. | Foto: Radek Bis

Hosty nesrazilo ani selhání spolehlivého penaltového exekutora Chlebouna, kterého v 86. minutě vychytal gólman Tlustý. Ústecká vůle po vítězství hory přenášela a v nastaveném čase došla svého svého naplnění, když Špatenka po standardní situaci nejprve pálil do břevna, ale na druhý pokus dopravil míč do sítě! „V Chrudimi jsme odehráli velmi vyrovnané utkání se soupeřem posíleným o hráče A týmu. První poločas se odehrál téměř bez šancí, druhý byl trochu zajímavější, hlavně posledních deset minut, kdy se odehrálo téměř všechno důležité. Domácí mohli rozhodnout z několika rychlých protiútoků, ale svoje šance neproměnili, my pro změnu zahodili penaltu. V nastavení jsme ale vstřelili rozhodující branku a doslova urvali vítězství na svoji stranu,“ radoval se kouč Jiskry Vladimír Chudý.

Ptáček s Pecháčkem nebyli v Chocni k udržení. Ve Třebové se dohrálo bezstarostně

Stále více skomírají byť i teoretické naděje letohradských fotbalistů na divizní záchranu. Prohráli totiž i v „souboji jednookých“ v Čáslavi, kde neudrželi poločasový náskok, a jejich pozice je v tuto chvíli jen velmi obtížně řešitelná. „Zápas moc fotbalové krásy nepřinesl a bylo poznat, jak je pro oba týmy utkání důležité. V první půlce jsme byli lepším týmem a krom jedné šance z rohového kopu jsme toho Čáslavi moc nedovolili. Bohužel pro nás jsme z herní převahy vytěžili pouze jednu branku. Po přestávce nás domácí zatlačili a po dvou standardních situacích se jim bohužel podařilo výsledek otočit. Je obrovská škoda, že když už se dostaneme do vedení, tak necháme lacino vyrovnat a tím soupeře posadíme na koně. Jestli chceme být příště úspěšní, tak se musíme takových chyb vyvarovat,“ hodnotil trenér Aleš Majvald.

Spousta gólů, ale i spousta emocí. Příliš červený víkend na okresních hřištích

Duel mezi Vysokým Mýtem a rivalem z Kosmonos nepostrádal slušnou dávku herní kvality, scházelo mu však gólové koření, ani jeden z týmů si s koncovkou nepotykal. „Poctivý a snaživý výkon nám proti kvalitnímu soupeři stačil pouze na remízu. K výhře chybělo lepší finální řešení nadějných situací před brankou Kosmonos,“ konstatoval trenér Filip Klapka.

DIVIZE – skupina C, 21. kolo:

Chrudim B – Ústí nad Orlicí 0:1

Fakta – branka: 90. + 4. Špatenka. Rozhodčí: Mach. ŽK: 4:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Kozák (60. Vašek), Chleboun, Hrnčíř, Langer – Sokol (83. Skalický), Špatenka, Souček, Hynek (74. Faltus) – Bednář, Tichý (60. Stránský).

Čáslav – Letohrad 2:1

Fakta – branky: 59. Chábera, 82. Peterka – 30. Kabourek. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 5:3. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Letohrad: Jech – Macek, Kail, Štěpán, Linhart (83. Dvorský) – Černohorský (86. Jiřánek), Lorenc, Zbudil, Chládek (67. Mišči) – Kabourek, Nágl (86. Štusák).

Vysoké Mýto – Kosmonosy 0:0

Fakta – rozhodčí: Tupý. ŽK: 1:1. Diváci: 160. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Strnad – Žák, Valášek, J. Dvořák, Hlavsa – Schmoranz (87. Řehák), Hodač (67. Šplíchal), Kopřiva, Tomášek – P. Dvořák, Habrman (82. Šťastný).