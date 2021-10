DIVIZE: O tom, kdo bude přezimovat na čele skupiny C, se rozhodne v závěrečném kole. Kolín ztratil dva body v Náchodě, Vysoké Mýto toho dokázalo využít.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Petr

Nebyla to kdovíjak uchvacující podívaná, jakou nabídli vysokomýtští fotbalisté svým příznivcům v závěrečném podzimním domácím vystoupení. Účel ale v tomto případě posvětil prostředky, svěřenci Františka Dvořáka dvakrát našli cestu do sítě (byť tedy v prvním případě za vydatného přispění soupeře), zapsali svoje jedenácté vítězství v soutěžním ročníku a vrátili se zpět na vedoucí příčku, ze které je před týdnem vystrnadil Kolín. Tahle dvojice divizní skupině C suverénně kraluje. Kdo stráví zimní přestávku na nejvyšším stupínku, o tom se „na dálku“ rozhodne v sobotu 30. října, kdy Vysoké Mýto hostuje ve Velkých hamrech a Kolín hraje s Čáslaví.