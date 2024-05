Náskok se tenčí a Jiskru svírá nervozita. Na Slavii nechala další cenné body

/DIVIZE/ Ještě před pár týdny se zdálo, že cesta ústeckoorlických fotbalistů do třetí ligy bude skutečně spanilá. Tři kola před koncem se však zamotala. Samozřejmě, že náskok čtyř bodů je pořád slušný, jenže před Jiskrou jsou nyní zápasy s nejsilnějšími soupeři a její aktuální forma není zjevně optimální. Nelze se tomu divit, psychický tlak, vědomí zodpovědnosti, pocit, že „musíme“, to všechno se na pohodě mužstva podepisuje a prokázalo se to i při bezgólové remíze v Hradci Králové.

Fotbalová divize. | Foto: Jan Švejkar

Osobnost Deníku Když to takhle padá, tak mě to baví, hlásí po sedmigólové explozi kanonýr Myšák /OSOBNOST DENÍKU/ Spočítat všechny góly, které na regionálních hřištích nasázel Lubomír… Přečíst článek > Ústí mělo v duelu na Slavii po většinu času převahu, jenže nervozita svazovala svěřencům Vladimíra Chudého nohy, a to zejména v zakončení. Příležitostí na to, aby zápas překlopila na svoji stranu, měli hosté dostatek, ale bohužel… Tentokrát jim nepomohly ani standardní situace, ani dlouhá početní výhoda, když byl v 56. minutě za urážky rozhodčího vyloučen Jan Kabeláč. Vrchol zmaru přišel těsně před koncem zápasu, kdy se po zákroku na Sokola v šestnáctce pískala penalta, jenže Chlebouna vychytal gólman Vaníček. Lanškroun rozhodl do poločasu. Česká Třebová za to vzala stejným způsobem „Proti silně motivovanému týmu jsme odehráli utkání, které se mám výsledkově ani herně nepovedlo. V prvním poločase nám na velkém hřišti chyběly pohyb i důraz a vázla nám i kombinace. Po změně stran jsme se nepatrně zlepšili, ale ke kýženému výsledku to nevedlo. Domácí moc fotbal hrát nechtěli a s bodem byli velmi spokojení. My chtěli získat tři, máme jen jeden a to je pro nás málo,“ uvedl ústecký trenér Chudý. Pro Ústí tak nyní nadcházejí zápasy pravdy. V sobotu hostí svého doposud jediného sezonního přemožitele z Velkých Hamrů, následně se vydají na půdu druhých Benátek nad Jizerou a končí proti pátému Turnovu. Stále mají situaci ve svých rukou, zásadní však bude, jak svoji roli ustojí psychicky… Nervy pracují. FOTO, VIDEO: Drama v Českých Heřmanicích vyvrcholilo penaltou v nastavení Ani žádný další z regionálních divizních zástupců se v uplynulém kole střelecky nedokázal prosadit. Letohrad ukončil svoji nejdelší bodovou šňůru ročníku porážkou s Kosmonosech a Vysoké Mýto hrálo bez branek na půdě pražských Spojů. „Celé utkání se hrálo ve vysokém tempu, šance se střídaly na obou stranách, žádná však brankou neskončila. Těch vyložených jsme si dokázali vypracovat o něco více než domácí, proto je pro nás konečná remíza lehkým zklamáním,“ vyjádřil se k utkání vysokomýtský lodivod Filip Klapka. DIVIZE – skupina C, 28. kolo: Slavia Hradec Králové – Ústí nad Orlicí 0:0 Fakta – rozhodčí: Štefan. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (56. J. Kabeláč). Diváci: 120. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Skalický (75.Vašek), Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (85. Paata), Špatenka, Souček – Faltus, Bednář, Ráliš (75. Sokol). Spoje Praha – Vysoké Mýto 0:0 Fakta – rozhodčí: Prušinovský. ŽK: 2:2. Diváci: 5:0. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Strnad – Valášek, J. Dvořák, Hlavsa (87. Šťastný), Žák – Kopřiva, Tomášek, Lněnička, Šplíchal (60. Hodač) – Štěpánek (60. Habrman), P. Dvořák (71. Schmoranz). Kosmonosy – Letohrad 2:0 Fakta – branky: 48. Šulc, 90. Pajer z pen. Rozhodčí: Turek. ŽK: 3:5. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Letohrad: Jech – Jiřánek, Macek, Dvorský, Linhart – Chládek, Zbudil, Černohorský, Lorenc – Nágl (78. Mišči), Kabourek.

Tento článek jste si mohli přečíst díky vašemu předplatnému