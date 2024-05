/OSOBNOST DENÍKU/ To byl panečku zásah! Mladý českotřebovský fotbalista Matěj Polášek…

Vlastně to v Kosmonosech docela dlouho vypadalo na „tradiční“ jarní scénář v zápasech ústecké Jiskry. Inkasovala jako první, zlepšeným výkonem po změně stran vývoj překlopila na svoji stranu, když dorážku Součka po standardní situaci a přesné zakončení Bednáře od sebe dělila sotva minuta. „Obvyklé“ ústecké vítězství v poměru 2:1 z toho však tentokrát nevzešlo, protože nedůsledně pokrytý Šulc vyrovnal a vícekrát se skóre zápasu nezměnilo.

„Utkání se nám výsledkově nepovedlo a ani výkon nebyl takový, abychom dokázali získat tři body. V prvním poločase jsme nehráli dobře, ztráceli hodně míčů, mnoho jsme jich zbytečně odevzdali soupeři a celkově chyběla větší kvalita a kreativita. Postrádal jsem dostatečný důraz v osobních soubojích a zdravou agresivitu. Protivník toho dokázal využít a zaslouženě první půli vyhrál. Po změně stran došlo z naší strany ke zlepšení a výsledek se záhy dostavil. Utkání jsme dvěma góly rychle otočili, bohužel jsme však náskok neudrželi moc dlouho a dovolili domácím vyrovnat. Střetnutí tak skončilo zaslouženou remízou, my bod bereme,“ hodnotil trenér Vladimír Chudý.

Libchavského lídra vysvobodila penalta. Albrechtice vyhrály po devíti měsících

I když je letohradský osud zpečetěn, tak svěřenci Aleše Majvalda nedohrávají sezonu z povinnosti, což jim budiž připsáno k dobru. Naopak, po senzační remíze v derby v Ústí nad Orlicí okusili po velmi dlouhé době vítěznou radost, s nevyzpytatelnou Dobrovicí si poradili docela s přehledem. jaká škoda, že takový zápas nepřišel o pár týdnů dříve…

„Úvod utkání nebyl podle mých představ. Hráli jsme hodně bez míče a když jsme ho získali, tak jsme byli nepřesní, nicméně hosty jsme do větší šancí nepouštěli. V průběhu první půle nám konečně vyšly standardní situace a rychlý brejk a do kabin jsme šli s dvoubrankovým vedením 2:0. Druhý poločas jsme měli více pod kontrolou, kluci přidali třetí branku a došli jsme si pro tři body. Výhry si vážím, výsledek vypadá jednoznačně ale hlavně ve hře s míčem vidím velký prostor pro zlepšení, protože náš přechod do útoku byl místy hodně kostrbatý,“ vyjádřil se kouč Majvald.

Krajské fotbalové výsledky: Cenný zisk Přelouče, šlágr I. B třídy pro Rozhovice

Vysokomýtská hra v Turnově nevypadala na pohled špatně, postrádala však to nejpodstatnější, tedy produktivitu. V zakončení se prosadil jenom Hlavsa a navíc až v době, kdy byli hosté o tři góly pozadu, takže příliš pozdě, než aby se s utkáním daleko ještě něco zásadního udělat.

„Domácí vytěžili z minima maximum. My naopak přes velkou herní převahu a hromadu šancí dokázali skórovat pouze jednou, což na bodový zisk nestačilo,“ shrnul duel lakonicky trenér Filip Klapka.

DIVIZE – skupina C, 26. kolo:

Kosmonosy – Ústí nad Orlicí 2:2

Fakta – branky: 25. Podzimek, 65. Šulc – 56. Souček, 57. Bednář. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (77. Skalický), Špatenka, Souček – Faltus (77. Sokol), Bednář (90 + 3. Řehák), Paata (65. Ráliš).

Letohrad – Dobrovice 3:0

Fakta – branky: 26. Mišči, 29. Kabourek, 80. Nágl. Rozhodčí: Rychtár. ŽK: 3:1. Diváci: 60. Poločas: 2:0. Letohrad: Jech – Jiřánek, Kail, Macek, Štěpán – Černohorský (72. Lorenc), Nágl (87. Dvorský), Mišči (54. Chládek), Linhart (87. Hauf) – Zbudil (87. Šponar), Kabourek.

Turnov – Vysoké Mýto 3:1

Fakta – branky: 21. a 60. Š. Havel, 59. P. Havel – 67. Hlavsa. Rozhodčí: Pilný. ŽK: 1:3. Diváci: 210. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Valášek, J. Dvořák, Hlavsa (81. Šťastný), Švejda (64. Hodač) – Kopřiva, Schmoranz (64. Tomášek), Habrman, Žák – P. Dvořák (64. Lněnička), Štěpánek (81. Šplíchal).