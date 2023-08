Start bude náročný, ale chceme navázat na závěr jara, hlásí letohradský trenér

Nejzvučnější letní posilou je Pavel Dvořák, čtyřiatřicetiletý klubový odchovanec, který má na kontě 259 ligových startů za jedenáct sezony v nejvyšší soutěži (Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Slovácko). V závěru jara se ovšem zranil, takže se teprve postupně dostává do tréninkové zátěže. Mužstvo dále posílili František Šplíchal z Letohradu, Pavel Štěpánek ze Živanic, Marek Kadrmas z Hradce Králové a talent z vlastní mládežnické líhně Ondřej Švejda. Do Kostelce nad Orlicí zamířil Vítězslav Hrubý a do béčka hrajícího krajský přebor byli přeřazeni Filip Wimmer, Lukáš Benda, Kryštof Kabrhel a Tomáš Vopršálek.

„Cíl máme vždy stejný – vyhrávat. Jaká bude realita, to se uvidí,“ odpovídá Filip Klapka na otázku, s jakými plány Vysoké Mýto vstupuje do nové divizní sezony. „Očekávám vyrovnanou soutěž, ve které může každý porazit každého,“ dodal.

Dobrá příprava je jedna věc, samotná soutěž druhá, říká ústecký trenér Chudý

V prvním ostrém divizním duelu přivítá Vysoké Mýto v regionálním derby chrudimské béčko, hrát se bude tuto sobotu 5. srpna. O týden později se Klapkovi svěřenci vydají k utkání do Nového Bydžova.