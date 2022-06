Poslední dějství má za sebou rovněž fotbalová divize a konkrétně její skupina C s trojnásobným krajským zastoupením. Nikdo z trojlístku divizi neopouští a to je dobrá zpráva především pro týmy v krajských soutěžích, právě díky tomu se totiž neuvolnila obávaná sestupová lavina.

Ostatně co všechno je v tomto směru možné, o tom se právě teď přesvědčili ve Středočeském kraji. Do něho padá z divizní soutěže tolik mužstev, že došlo k neuvěřitelnému sešupu: Z krajského přeboru sestupuje devět týmů, což je více než polovina, z I. A třídy dvanáct (šest z každé skupiny), ze čtyř skupin I. B třídy se do okresů odporoučí devatenáct oddílů. Šílenost…

Ale zpět k nám. Fotbalisté z Vysokého Mýta se na závěr rozporuplného jara rozstříleli v Náchodě, závěr ročníku si zpestřili sedmičkou. Svěřenci Františka Dvořáka doufali, že se když už se jim suverénně vítězný Kolín během jarní části ztratil v nedohlednu, tak by alespoň mohli vykázat nejlepší bilanci z týmů umístěných na druhých pozicích. Přes závěrečnou kanonádu se jim to nepovedlo, lepší brankový poměr než oni mají po třiceti kolech při shodném zisku 63 bodů České Budějovice B v divizní skupině A. „V posledním utkání jsme se rozloučili se sezonou vysokým vítězstvím. Kluci hráli s chutí a zastříleli si. Nechali tak zapomenout na nepříliš povedené jaro,“ hodnotil kouč František Dvořák.

Krajské derby se stalo kořistí Letohradu, jemuž to v sezoně výsledkově šlo lépe doma než venku, ale poslední kolo ukázalo, že i na cizí půdě zahrát umí. V každém případě je konečná sedmá pozice pozitivní vizitkou letohradského fotbalu. Hlinsko se v divizi bez větší hektiky udrželo a to je dobrá zpráva, ale na jaře mu to dost drhlo, výsledkově ani herně nenavázalo na vydařený podzim. „Musím kluky pochválit za to, jak zvládli poslední utkání a že splnili cíl, se kterým do zápasu šli. Myslím, že naše výhra je zasloužená. Hlavně v prvním poločase jsme hráli velice dobře. Škoda, že jsme po vedoucí brance udělali chybu v rozehrávce a domácím nabídli vyrovnávací gól. Po přestávce naše hra ztratila trošku kvalitu, ale přidali jsme dvě branky a kromě posledních pěti minut měli utkání pod kontrolou. Pro nás končí zajímavá sezona, kdy jsme jako tým ušli kus cesty. Věřím, že na to na podzim navážeme,“ uvedl trenér Aleš Majvald.

30. kolo:

Hlinsko – Letohrad 1:3

Fakta – branky: 32. Hlouš – 29. a 84. Kabourek, 50. vlastní (Křivka). Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 2:0. Diváci: 150. Poločas: 1:1. Hlinsko: Bartaloš – Nevole, Křivka, Volf, Rambousek – Vašek, Cach (46. Klika), Zelenka (46. Holec), Bečička (60. Koutný) – T. Formáček, Hlouš (46. D. Formáček). Letohrad: Martinovský – Štěpán, Nágl, Kail, Šplíchal (63. Krejčí) – Mokrejš (76. Preclík), Zbudil, Kadlec (63. Markarjanc), Lorenc, Hiller – Kabourek.

Náchod – Vysoké Mýto 1:7

Fakta – branky: 38. Simon – 12. a 63. Habrman, 27. a 73. Dvořák, 22. Kopřiva, 65. Velinský, 78. Dostálek. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (90. Černík). Diváci: 105. Poločas: 1:3. Náchod: J. Hladík – Vencl, Podolník, Melichar (46. Malý), Punar (54. L. Knap) – Simon (72. Světlík), J. Petřík, Brich, Vančák – Rojšl (63. O. Tobiška), Ansorge. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa (72. Benda), Žák (83. Hock), Trnka (46. Velinský), Stránský – Kopřiva (72. Javůrek), Dvořák, Habrman, Tomášek – Dostálek, Haladei (67. Valášek).