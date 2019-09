V. Mýto – Letohrad 0:1

František Dvořák, trenér V. Mýta: „Pouze prvních 20 minut se nám dařilo soupeře přehrávat a vytvářet si šance. Poté nás hosté do žádných vyložených situací nepouštěli. A když se k tomu přidá ledabylé a naivní bránění stardardek, nemohli jsme pomýšlet na pozitivní výsledek. Po změně stran jsme hru opanovali. Hosté se zaměřili na tuhou defenzivu, přes kterou jsme se až do konce utkání bohužel nemohli prosadit. Obrovské zklamání musíme hodit za hlavu a pokusit se o nápravu v dalších zápasech.“

Aleš Majvald, trenér Letohradu: „V úvodu nás domácí zmáčkli, byli lepší, ale přežili jsme bez inkasování. Postupně jsme se začali dostávat do hry. Za snahu jsme byli odměněni gólem po standardce. Druhý poločas jsme pozorně bránili a myslím, že ze hry neměli domácí šanci. Určitě bych si představoval náš výkon fotbalovější a kvalitnější do ofenzivy, ale kluky chválím za poctivost a nasazení. Teď už bychom měli stejné výkony začít předvádět i doma.“

Dvůr Králové – Libiš 1:2

Milan Ujec, trenér Dvora: „Tahle porážka samozřejmě hodně mrzí. Vytvořili jsme si tolik šancí, jako snad v žádném předchozím zápase. Místo abychom vyhráli poločas 3:0, čekali jsme na gól do 65. min. I poté jsme mohli přidat další branku, místo toho jsme ale dvakrát chybovali v defenzívě a dovolili soupeři duel otočit.“

Kutná Hora – Trutnov 1:2

Miloš Dvořák, trenér Trutnova: „Utkání jsme měli z velké části pod kontrolou, ale byla škoda, že se nám vedení 1:0 nepodařilo navýšit. Pak přišla situace, kde jsme podcenili akci soupeře, který vyrovnal a měl i další dvě šance. Tým ale bojoval do konce a odměnou nám byla trefa v nastavení. Hrálo se na tvrdém hřišti, které komplikovalo kombinace, tři body nás ale těší a rádi bychom je potvrdili doma proti Nymburku.“

Ostrá – Hlinsko 1:0

Daniel Sigan, trenér Hlinska: „Hlavně v první půli jsme nedali šance, po pauze už jsme si nic nevypracovali. Soupeř byl tvrdý, bojovný. Velkou roli hrála výhoda domácího prostředí, my jsme opět venku nebodovali.“

Náchod – Velké Hamry 0:0, penalty: 2:4

Ondřej Nejman, trenér Náchoda: „Úvod byl od nás aktivní, plnili jsme to, co jsme chtěli hrát. Bohužel jsme nadějně rozehrané akce zakončovali zbrkle. Ke konci poločasu převzal otěže kvalitní soupeř a my se štěstím přežili jeho šance a břevna. Vzhledem k síle soupeře musíme bod pokorně brát a pro ty ztracené jet do Hlinska.“