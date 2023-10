Zdaleka nikoli poprvé na podzim vsadili hráči Jiskry na aktivní vstup do zápasu, když k vítězství nakročili třemi brankami v prvním poločase. Ten druhý nebyl v jejich podání zdaleka tak vydařený, polevili a soupeř to potrestal snížením, nic dalšího mu ale domácí nedovolili a dokráčeli si pro devátou výhru v sezoně.

„Opět se nám povedl vstup do utkání a celý první poločas byl z naší strany výborný. Dokázali jsme se prosadit ze standardních situací, což zápas rozhodlo. Soupeř nás do poločasu více méně neohrozil. Bohužel druhá půle z naší strany nebyla taková, jak bychom si představovali. Hosté převzali iniciativu, po zásluze vstřelili gól a snížili náš náskok. To ale bylo všechno, co jsme jim dovolili. Naše hra se po vystřídání zase zvedla, měli jsme skvělou šanci z rohu, ale i soupeř mohl v jednom případě po rohovém kopu skórovat. Obě tyto možnosti zůstaly bez využití a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Zejména za první poločas to je zasloužená výhra,“ okomentoval duel ústecký lodivod Vladimír Chudý.

Vysoké Mýto potvrdilo na domácím trávníku předešlou výhru z Benátek nad Jizerou a upevnilo si pozici v horní polovině divizní tabulky. Bylo to tedy ovšem „o fous“, protože když uplynulo 90 minut hry, svítily na ukazateli skóre zápasu proti tabulkovému sousedovi z Turnova dvě jedničky. V nastaveném čase ale sevřeli domácí fotbalisté protivníka před jeho šestnáctkou, přesný centr do pokutového území si našel kapitán Jan Dvořák a hlavou rozhodl dramatické zápolení pro Vysokomýtské.

„Důležitá výhra v domácím prostředí se nerodila vůbec lehce. Utkání, které jsme měli zdánlivě pod kontrolou, jsme zlomili až v samém závěru. Hosté dokázali využít každé naše zaváhání k rychlému přechodu do protiútoku a ohrožení branky. Gratulace a pochvala týmu za přístup, bojovnost a touhu po vítězství,“ hodnotil utkání trenér Filip Klapka.

Letohradská divizní bárka nabírá stále více vody, protože ani v Dobrovici neprolomili svěřenci trenéra Majvalda zakletí svých venkovních vystoupení. utkání nerozehráli špatně a zásluhou Kabourka se ujali vedení, to však neudrželi ani do poločasu. Po změně stran se hrál vyrovnaný bojovný fotbal, jenže střelecký se dokázali prosadit jen domácí a Letohrad bral devátou prohru.

„Asi se nemá cenu vymlouvat na okolnosti zápasu, protože jestli budeme takhle lacino nabízet soupeřům branky, tak úspěšní nebudeme. Za mě je velká škoda, že ve venkovním utkání, ve kterém vedeme, špatně dohrajeme dvě standardní situace a soupeře tím dostaneme na koně. Poté už si Dobrovice utkání pohlídala a dovedla do vítězného konce,“ uvedl kouč Aleš Majvald.

11. kolo:

Dobrovice – Letohrad 3:1

Fakta – branky: 32. Janovský, 65. Sedláček, 74. Volf – 8. Kabourek. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 0:2. Diváci: 185. Poločas: 1:1. Letohrad: Janůj – Knespl (82. Dvorský), Macek, Václavek, Chládek (72. Brabec) – Lorenc, Štěpán (82. Jiřánek), Hiller (72. Zbudil), Linhart (82. Kadlec) – Kabourek, Nágl.

Ústí nad Orlicí – Kosmonosy 3:1

Fakta – branky: 16. Chleboun, 38. Bednář, 41. vlastní (Kubelka) – 62. Šulc. Rozhodčí: Kubec. ŽK: 2:4. Diváci: 250. Poločas: 3:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Faltus (63. Skalický), Špatenka, Vašek (79. Kočí), Kozák (63. Tichý) – Souček (89. Mikulecký), Bednář (63. Paata).

Vysoké Mýto – Turnov 2:1

Fakta – branky: 39. vlastní (Chládek), 90. + 2. J. Dvořák – 45. + 1. Svoboda. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 2:2. Diváci: 135. Poločas: 1:1. Vysoké Mýto: Spálenka – Javůrek, Žák, Lněnička, Kadrmas – Žahourek, J. Dvořák, Habrman, Tomášek (73. Velinský), Kopřiva – Štěpánek (69. Šplíchal).