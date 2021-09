DIVIZE: Žádný strom neroste do nebe, ani ten vysokomýtský fotbalový. Nebo, chcete-li, ani divizní fotbalisté SK Vysoké Mýto nejsou kapelou, aby pořád vyhrávali. Můžeme zkrátka použít nejrůznější klišé, ale na skutečnosti samotné se nic nezmění.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Petr

Po osmi vítězstvích v řadě narazil lídr tabulky divizní skupiny C na svého prvního přemožitele v podzimní části soutěžního ročníku. Na vlastním stadionu nečekaně padl se soupeřem z Kosmonos, když o výsledku bylo prakticky rozhodnuto do poločasu. Favoritovi totiž fatálně nevyšel nástup do zápasu, za necelých dvacet minut nabral dvougólové manko, navíc ještě inkasoval „do šatny“ z pokutového kopu. A jeho snaha po změně stran vrátit se do hry vyzněla do ztracena. Nic naplat, jednou zřejmě prohra přijít musela, že se to ale proti mužstvu nacházejícímu se ve spodní polovině pořadí, které mělo před tímto kolem na kontě jediné vítězství, nečekalo, to je nabíledni. Na vedoucí pozici Vysokého Mýta v divizi se však nic nemění. Letohrad si přivezl bod z trávníku posledních Tochovic a nebyl to úplně ten výsledek, jaký si představoval.