/DIVIZE/ Naposledy na divizní fotbal, minimálně na určitou dobu, se vydali diváci v Letohradu, neboť tamní celek po nevydařené sezoně republikovou soutěž opouští. „Na rozloučenou“ podlehl Velkým Hamrům a sestupuje z posledního místa. Vysokomýtský celek na závěr vyloupil chrudimský stadion a ve výsledném hodnocení bere lichotivé čtvrté místo, což odpovídá jeho výkonům v průběhu soutěžního ročníku.

SK Vysoké Mýto vs. MFK Trutnov. | Foto: Radek Bis

„V úvodu utkání jsme byli pod tlakem hostů, ale do šancí jsme je nepouštěli. Postupem času jsme začali mít i my zajímavé šance a po jednom z brejků jsme šli do vedení. To nám dodalo sebevědomí a hráli jsme v těchto fázích dobře,“ ohlédl se za letohradskou divizní derniérou trenér Aleš Majvald. „Bohužel přišla zbytečná standardní situace, kterou jsme neuhlídali a bylo vyrovnáno. Ve druhém poločase bylo před oběma brankami méně vzruchu, takže zápas rozhodl gól, který by aspiroval na „borce na konec“ nebo do silvestrovského vydání,“ okomentoval domácí kouč trefu Rolla z vlastní poloviny hřiště. „Pro nás je to krutá porážka, protože si myslím, že jsme herně drželi s třetím týmem tabulky krok. Chtěl bych touhle cestou poděkovat klukům, kteří s námi dohráli náročnou sezonu a všem lidem, co nás podporovali,“ dodal Aleš Majvald, pro něhož se jednalo o poslední zápas v roli trenéra FK Letohrad.

Vysoké Mýto vytěžilo tři body z trávníku chrudimské rezervy zásluhou rychlého obratu v závěrečné dvacetiminutovce, o který se svými trefami postarali Pavel Dvořák s Tomášem Lněničkou. „Poslední utkání sezony jsme dokázali zvládnout po zlepšeném výkonu ve druhém poločase. Chtěl bych poděkovat všem v klubu, hráčům i realizačnímu týmu za jejich přístup a poctivou práci v celém ročníku,“ vyjádřil se vysokomýtský trenér Filip Klapka.

DIVIZE – skupina C, 16. kolo:

Chrudim B – Vysoké Mýto 1:2

Fakta – branky: 25. Dostálek – 73. P. Dvořák, 78. Lněnička. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Švejda, Žák, Hlavsa (68. Kuta), Lněnička – Šplíchal, Tomášek, J. Dvořák, Kopřiva – Štěpánek (88. Řehák), P. Dvořák.

Letohrad – Velké Hamry 1:3

Fakta – branky: 14. Mišči – 28. Žitka, 75. Roll, 90. + 3. Svrček. Rozhodčí: Schveinert. ŽK: 1:2. Diváci: 98. Poločas: 1:1. Letohrad: Janůj – Jiřánek, Kail, Macek, Chládek (83. Štusák) – Zbudil, Lorenc, Černohorský (79. Leníček), Mišči (66. Pokorný) – Nágl, Kabourek.