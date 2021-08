Jednou vydařený start do nového ročníku fotbalové divizní skupiny C, dvakrát porážka. Taková je bilance trojlístku z Pardubického kraje z prvního mistrovského víkendu. Onu výhru zaknihovalo Vysoké Mýto a není se čemu divit, tenhle mančaft atakoval špici tabulky v obou předešlých nedokončených sezonách a naprosto stejné úmysly má i nyní. Zbylá dvojice vyšla naprázdno nejenom bodově, ale také gólově.

Letohrad zavítal do středočeské Libiše a první pohled na porážku 0:4 napovídá, že si tam ani neškrtl. Výsledkově ne, ale po herní stránce to dlouho na takový příděl rozhodně nevypadalo. „Zápas v Libiši byl pro nás fotbalovou sebevraždou,“ konstatoval trenér Aleš Majvald. „Troufám si říct, že do 78. minuty jsme byli lepším týmem a měli utkání pod kontrolou. Dokonce i po první obdržené brance náš tlak gradoval nastřelenou tyčkou, bohužel neproměněnou penaltou a dalšími šancemi. Utkání rozhodla druhá branka, po které se nám hra rozpadla,“ uvedl Majvald.

„Je to velká škoda, že ze zápasu, který odehrajeme velice dobře, si nakonec odvezeme takový debakl. Domácí fotbalisté byli produktivnější, takže mi nezbývá, než jim pogratulovat,“ uzavřel letohradský kormidelník.

Ve velkém stylu vtrhli do nového ročníku fotbalisté Vysokého Mýta. Na hřišti Poříčan totiž vstřelili pět gólů. Tak snadné, jak napovídá konečný výsledek utkání 5:0 pro hosty, to ovšem nebylo.

„Utkání se mohlo vyvíjet úplně jinak, kdyby šli domácí do vedení v první minutě po secvičeném signálu z rohového kopu. Závar jsme naštěstí přečkali a z rychlého brejku se dostali do vedení,“ popisoval hektický začátek duelu kouč František Dvořák. Podle prvního gólu se pak odvíjel další průběh. „Domácí museli otevřít hru a my chodili do brejkových situací, ve kterých jsme byli velice produktivní. Utkání plné osobních soubojů jsme zvládli, ale díky kvalitnímu výkonu domácích jsme se na výhru nadřeli, i když výsledek tomu příliš nenapovídá,“ dodal Dvořák.

Jeho tým přidal dva góly ještě v prvním poločase, na 5:0 uzavřel v 57. minutě a do sezony odstartoval bezvadně.

Rychlý gól poznamenal také zápas Hlinska s Čáslaví. Domácí inkasovali po necelých sedmi minutách a tato ledová sprcha je poznamenala, do poločasu tahali za kratší konec a mohli být rádi, že to bylo jen 0:1. Po změně stran to byla jiná „písnička“, Hlinečtí přidali, zatlačili soupeře, ale k vyrovnání jejich úsilí nevedlo. Navíc dohráli v deseti, střídající Cach byl na hřišti dvě minuty a za zmaření vyložené šance šel pod sprchy.

DIVIZE C, 1. kolo:

Poříčany – Vysoké Mýto 0:5

Fakta – branky: 36. a 48. Hrubý, 2. Wimmer, 16. Habrman, 57. Hock. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 3:4. Diváci: 150. Poločas: 0:3. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Žák (72. Fišer), Hock, Stránský (72. Trnka) – Dvořák, Wimmer (61. Velinský), Habrman, Mokrejš (72. Rezek) – Hrubý, Valášek (61. Javůrek).

Hlinsko – Čáslav 0:1

Fakta – branka: 7. Richard. Rozhodčí: Maiello. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (86. A. Cach). Diváci: 310. Poločas: 0:1. Hlinsko: Jech – Nevole, Vukliševič (84. A. Cach), Křivka, Zub – Jančura, Portyš (71. Řezníček), Volf, Zelenka – Klika (62. Stýblo), Hlouš (84. Koutný).

Libiš – Letohrad 4:0

Fakta – branky: 55. z pen. a 78. Přibyl, 82. Vetešník z pen., 88. Tylšar. Rozhodčí: Pánek. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Letohrad: Martinovský – Kail, Kundrt, Nágl, Macek (71. Šponar) – Hiller (78. Šplíchal), Štěpán, Zbudil (71. Krejčí), Lorenc – Kabourek (85. Faltejsek), Počtýnský (71. Chládek).