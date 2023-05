DIVIZE /FOTOGALERIE/: Tomu se říká z hrušky dolů na zem. Nebo z jakéhokoli stromu, to může být ústeckoorlickým fotbalistům docela jedno, protože si o víkendu v každém případě pořádně natloukli. Po výborné výsledkové sérii se tentokrát napili z hodně hořkého kalichu ve Velkých Hamrech, odkud si odvezli nečekaný náklad v podobě půltuctu inkasovaných gólů.

Velké Hamry vs. Ústí nad Orlicí. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

V prvním poločase to ještě s hosty tak katastroficky nevypadalo, byť se do mínusu dostali z penalty po necelých čtyřech minutách. Potom ale hru vyrovnali a těsně před odchodem do kabin se dotáhli i ve skóre, jenomže místo toho, aby poločas v poklidu dohráli, tak prakticky z protiakce zase inkasovali. Po změně stran tak museli znovu aktivněji dopředu ve snaze o srovnání, leč tím zákonitě otvírali zadní vrátka a protože domácí byli při trestání těchto propadů nemilosrdní, vzešel z toho nakonec pořádný debakl.

„Toto utkání nás nezastihlo v optimálním rozpoložení ani v dobré sportovní formě. Od začátku hry jsme tahali za kratší konec, střetnutí se nám vůbec nepovedlo v útočné ani v obranné fázi. Bohužel to skončilo výsledkovou blamáží a po vítězné šňůře přišlo tvrdé vystřízlivění,“ uvedl trenér Jiskry Vladimír Chudý.

V krajském divizním derby se střetli soupeři, kteří na jaře bůhvíjakou formou neoplývají. Což bylo v prvním poločase znát, ani Vysoké Mýto, ani Letohrad dvěma stovkám fanouškům žádnou extra fotbalovou show nenabídly. Více iniciativy však bylo na kopačkách domácích, kteří po přestávce dvakrát udeřili a zápas rozhodli. Zásluhu na tom měl Vojtěch Habrman, který nejprve zakončoval po přetaženém centru na zadní tyči a o něco později se po velmi podobné akci prosadil podruhé. Letohrad toho směrem dopředu příliš neukázal.

SK Vysoké Mýto vs. FK Letohrad.Zdroj: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

„Do utkání jsme vstupovali s vědomím nutnosti ho bodově zvládnout. Během prvního poločasu jsme si dokázali vypracovat nadějné situace, žádná však brankou neskončila. Střelecké trápení jsme protrhli zkraje poločasu druhého, kdy centr Žahourka uklidil do sítě na zadní tyči Habrman. Stejný hráč o šestnáct minut později přidal druhou branku a jelikož naše obrana soupeře do žádné výraznější příležitosti nepustila, radujeme se z důležitého vítězství,“ byl spokojen vysokomýtský lodivod Filip Klapka.

Zato jeho protějšek z letohradské lavičky Aleš Majvald kousal další rozčarování. „Obrovské zklamání je pro mě výkon, který jsme předvedli. Kromě pasáže mezi patnáctou a třicátou minutou, kdy jsme si vypracovali tři zajímavé šance, jsme tahali za kratší konec a domácí byli jasně lepším týmem. Co mě štve nejvíc, tak při vší úctě k soupeři si myslím, že jsme mu to hodně ulehčili špatným výkonem. Věřím, že v dalším zápase doma s Brandýsem se předvedeme lépe a hlavně budeme úspěšní bodově.“

Vysoké Mýto – Letohrad 2:0

Fakta – branky: 50. a 66. Habrman. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 0:1. Diváci: 210. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka, Žák, Javůrek (50. Lněnička) – Velinský, Wimmer, Kopřiva, Habrman, Žahourek – Mokrejš (76. Benda). Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Kail, Nágl (82. Kadlec), Štěpán – Veselý (46. Faltus), Lorenc, Zbudil (73. Počtýnský), Macek, Šplíchal (73. Chládek) – Kabourek (73. Netolický).

Velké Hamry – Ústí nad Orlicí 6:1

Fakta – branky: 61. z pen. a 69. Krejčík, 4. Linka z pen., 42. Šohaj, 70. Váňa, 89. Šidlo – 41. Vašek. Rozhodčí: Matějka. ŽK: 2:4. Diváci: 180. Poločas: 2:1. Ústí nad Orlicí: Krátký – Langer, Mikor, Chleboun, Stránský (78. Skalický) – Kozák (80. Petrjánoš), Špatenka, Hynek – Bednář, Souček, Vašek.