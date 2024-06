DIVIZE /FOTOGALERIE/ Předposlední vystoupení v mistrovském divizním ročníku mají za sebou také letohradští a vysokomýtští fotbalisté. V prvním jmenovaném případě se jednalo o předposlední vystoupení v republikové soutěži vůbec, minimálně na určitou dobu. A sestupujícímu celku slouží ke ctí, že svoje loučení pojal sympaticky a na závěr vybojoval svoje první vítězství na venkovním hřišti v sezoně! Vysoké Mýto měli také políčeno na výhru, ale dvoubrankový náskok mu na úspěch nakonec nestačil.

SK Vysoké Mýto vs. MFK Trutnov. | Foto: Radek Bis

Letohrad zlomil zápas ve svůj prospěch v nástupu do druhého poločasu. „Pro vývoj utkání bylo z naší strany důležité, když domácí na začátku druhé půle vyrovnali na 1:1, ale my ihned po rozehrávce šli znovu do vedení po brance Adama Nágla. Celou dobu jsme se snažili vycházet z dobré organizace a být nebezpeční z brejků. Myslím si, že až na nějakých deset minut v závěru zápasu, kdy nás domácí dostali pod tlak, se nám náš herní plán dařilo držet. Víme, že soupeři protočili sestavu, ale i tak si výhry vážíme a věříme, že i v posledním utkání nějaký bod urveme,“ okomentoval duel trenér Aleš Majvald.

Chybělo pár vteřin… Jiskra v Benátkách padla a o triumf se musí rvát až do konce

Po hodině hry vedl vysokomýtský celek v domácí derniéře nad Trutnovem 2:0, ale závěr zápasu si za rámeček dát nemůže. Dvakrát inkasoval, přišel o vítězství a černou kaňku navíc přidal Schmoranz, který byl za zákrok loktem vyloučen. „Ze všeho nejvíce nám chyběla energie z předchozích zápasů. Ukazuje se, že vést proti Trutnovu v průběhu utkání o dvě branky pro nás není ideální stav. Nechybělo mnoho a opakoval se hororový scénář z podzimního měření sil,“ připomněl kouč Filip Klapka, že slibná náskok ztratili s tímto soupeřem jeho svěřenci i v podzimní části a tehdy to dopadlo ještě hůře.

DIVIZE – skupina C:

Slavia Hradec Králové – Letohrad 1:4

Fakta – branky: 49. Krotil – 43. Černohorský, 50. Nágl, 66. Procházka, 81. Leníček. Rozhodčí: Jirák. ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Letohrad: Jech – Jiřánek, Kail, Macek, Chládek (75. Leníček) – Zbudil, Lorenc, Černohorský (75. Štusák), Mišči (62. Procházka) – Nágl, Kabourek.

Vysoké Mýto – Trutnov 2:2

Fakta – branky: 20. Schmoranz, 59. Šplíchal – 74. Čechovič, 86. Zezula. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 0:1. ČK: 1:0 (89. Schmoranz). Diváci: 110. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Strnad – Valášek, J. Dvořák, Žák, Švejda (81. Řehák) – Kopřiva, Tomášek, Šplíchal (81. Kuta), Habrman (63. Štěpánek), Schmoranz – P. Dvořák.