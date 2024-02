Mužstvo je pod vedením trenéra ALEŠE MAJVALDA v plné zimní přípravě a je odhodláno se o setrvání v divizní soutěži porvat. Pochopitelně to do značné míry bude odvislé od posílení kádru. Jak tahle snaha klapne, to se ukáže v následujících dnech a týdnech, nicméně první nové jméno už se objevilo a dá se předpokládat, že není poslední. „Pevně věřím, že pohyby v kádru budou už pouze směrem dovnitř," vyjádřil svoje logické přání kouč Majvald. Letohrad zahájí jarní boje 10. března v Benátkách nad Jizerou, doma se poprvé svým fanouškům představí týden nato proti Turnovu.